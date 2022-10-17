Падение доходов белорусов ускорилось до минус 3,6% - Белстат

Опубликовано: 17.10.2022 16:29 , Обновлено: 17.10.2022

В Белстате 17 октября сообщили, что реальные доходы жителей Республики в августе упали на 3,6%.

Согласно данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в августе 2022 года составили 96,4% к уровню января–августа 2021 года. Т.е. упали на 3,6%. Это больше, чем месяцем раньше, когда падение доходов составило минус 3,4%.

Реальные доходы, по заявлениям представителей властей Беларуси, росли до марта 2022 года. Николай Снопков заверил весной, что за январь-март они выросли на 0,2%. Однако в апреле уже упали на 1,2%. В июне же — был минус 2,7%. И вот темпы падения доходов белорусов достигли цифры минус 3,6%.

Однако в правительстве полны оптимизма. Недавно министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что бюджетом на 2023 год предусмотрели рост заработной платы белорусов. А министр экономики Александр Червяков пообещал, что доходы людей вырастут на 4%.

Напомним, что чиновники в Совмине запланировали рост доходов белорусов на 2022 год на 2%.

В Минэкономики пообещали, что доходы белорусов вырастут на 4% в 2023 году