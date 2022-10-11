В Минэкономики рассказали, как "опережающие темпы заготовки кормов" помогут накормить белорусов мясом. А что с ВВП?

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Опубликовано: 11.10.2022 14:30 , Обновлено: 18.01.2023

В министерстве экономики заявили, что "темпы роста экономики" Беларуси по итогам сентября улучшились с минус 4,9% до минус 4,7%. Об этом заявил 11 октября заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

По словам чиновника, замедление отрицательного роста ВВП Беларуси на 0,2% - признак положительного тренда в экономике, который будет заметен от месяца к месяцу. Дмитрий Ярошевич похвалился, что значительный вклад в замедлении падения экономики сыграл АПК.

“Опережающие темпы заготовки кормов позволят в полной мере обеспечить сырьем животноводство, а население - мясом, молоком и другими продуктами”, - рассказал Дмитрий Ярошевич.

“Также мы ожидаем увеличения вклада промышленности в экономический рост за счет наращивания выпуска в машиностроении, деревообработке, а также продуктов питания”, - [link href=“https://www.belta.by/economics/view/jaroshevich-ozhidaem-uvelichenija-vklada-promyshlennosti-v-ekonomicheskij-rost-528521-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] поделился [/link] прогнозом чиновник.

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Ранее Телеграф сообщил, что в ЕАБР спрогнозировали, что эффект сбора урожая скоро пройдет и ВВП Беларуси продолжит падение. Однако четких оценок уровня снижения там не дали, отметив как и наметившиеся плюсы, так и минусы в экономике страны.

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Кстати, в правительстве уже строят планы на 2023 год.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 27 сентября на заседании президиума правительства по бюджету на 2023 год, пообещал, что ВВП вырастет на 3,8%. Для этого глава Совмина намерен вывести объём промышленного производства на рекордный уровень за 10 лет. Но дефицит бюджета все равно будет

Головченко пообещал рост ВВП Беларуси на 3,8%. А Минфин — найти, где занять денег