Белорусская экономика приспособилась к санкциям. Но спрос, ВВП и инвестиции все равно упадут - ЕАБР

📊 Анализ

Опубликовано: 26.09.2022 09:51 , Обновлено: 18.01.2023

В ЕАБР спрогнозировали, что эффект сбора урожая скоро пройдет и ВВП Беларуси продолжит падение. Однако четких оценок уровня снижения там не дали, отметив как и наметившиеся плюсы, так и минусы в экономике страны.

“ВВП Беларуси в августе сократился на 3% после падения на 10,1% в июле. Как и ожидалось, сильный рост на 34,3% показало сельскохозяйственное производство в связи с повысившейся урожайностью зерновых культур. Этот фактор внес определяющий вклад в замедление спада ВВП в августе, однако уже в сентябре его влияние будет меньше в связи с завершением уборочной кампании”, - заявили в ЕАБР.

“Снизились в августе и темпы падения в других ключевых секторах экономики — торговле, транспорте, промышленности, что может указывать на продолжающуюся адаптацию белорусской экономики к санкциям”, - уверен в ЕАБР.

И все же в банке напомнили, что сокращение добавленной стоимости в отмеченных секторах сохраняется, а внутренняя инвестиционная и потребительская активность остаются слабыми.

Ранее Телеграф сообщил, что Белстат опубликовал новые данные о состоянии экономики Беларуси за 7 месяцев 2022 года. Там есть информация по росту ВВП, который снова был отрицательным. Также появились данные по доходам белорусов, торговле и производству, в том числе и в сельском хозяйстве. А что в январе-июле этого года выросло?

Новость Телеграф