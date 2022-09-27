Головченко пообещал рост ВВП Беларуси на 3,8%. А Минфин - найти, где занять денег

Опубликовано: 27.09.2022 16:20 , Обновлено: 06.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 27 сентября на заседании президиума правительства по бюджету на 2023 год, пообещал, что ВВП вырастет на 3,8%. Для этого глава Совмина намерен вывести объём промышленного производства на рекордный уровень за 10 лет. Но дефицит бюджета все равно будет.

Роман Головченко признался, что для этого придется всем “напрячься”, так как Беларусь находится в условиях “санкционного беспредела, разрушенных экономических связей, разбалансировки и продолжающейся перестройки рынков”.

Также премьер объяснил откуда взял цифру роста ВВП в 3,8%. По его словам, “прогноз социально-экономического развития на следующий год сформирован исходя из целевой задачи по выходу на параметры роста, предусмотренные программой социально-экономического развития на пятилетку”.

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Дефицит все равно будет

Несмотря на запланированный рост промпроизводства, а может и поэтому, Роман Головченко и глава Минфина Селиверстов признались, что бюджет все равно будет дефицитным.

[info_b]Согласно плану чиновников, дефицит бюджета в 2022 году должен составить 2,8 миллиарда рублей. По итогам 9 месяцев он составляет 2,3 миллиарда. Кстати, Белстат теперь не сообщает точные цифры, так как их отказался ему присылать Минфин. [/info_b]

В 2023 году в Минфине не видят перспектив восстановления “конъектурных доходов” (калий, нефть) в полной мере. А значит денег в бюджете будет не хватать. Чтобы справиться с дефицитом, в правительстве пообещали найти, где оддолжить денег.

“Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к тому, что наши конъюнктурные доходы в полной мере не восстанавливаются (калий, нефть). Определенный размер дефицита будет, но он будет обеспечен ресурсами для того, чтобы профинансировать расходы. Пока мы предварительно говорим о суммах между Br3-4 млрд”, - признался министр финансов Юрий Селиверстов.

“Для того чтобы финансировать все расходы – традиционно остатки (бюджетные), будут заимствования. В принципе источники для финансирования дефицита будут”, – поьобещал министр финансов Юрий Селиверстов.

Ранее Телеграф сообщил, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) в экономическом обзоре за сентябрь спрогнозировали, что ВВП Беларуси сократится на 5-6%, что лучше майской оценки в 6,5%.

К слову, в середине июля Александр Лукашенко поставил задачу чиновникам достигнуть хотя бы уровня прошлого года.

«Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года, выйти на уровень прошлого года», — сказал он.

Новость Телеграф