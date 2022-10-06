"Весь мир ошалел" - Лукашенко приказал снизить инфляцию в Беларуси с 19% до 7%

Опубликовано: 06.10.2022 12:38 , Обновлено: 06.10.2022

Александр Лукашенко 6 октября собрал на совещание по экономическим вопросам чиновников из правительства. Во время заседания он приказал им как-то снизить инфляцию до уровня 7-8%, но к 2023 году.

Он напомнил, что с января 2022 года (за 9 месяцев) цены в стране выросли на 13,8%. А по данным Белстата, за 12 месяцев инфляция и вовсе достигла 17,8%.

“На такие высокие значения инфляции Совет министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Я имею в виду, что 13-14% - это уже никуда не годится. И те, кто должен сдерживать инфляцию, должны были отреагировать”, - заявил он.

Александр Лукашенко признался, что такой рост цен в Беларуси с начала года полностью нивелировал попытки повысить зарплаты и пенсии. Согласно данным Белстата, уже к июлю релаьные доходы белорусов снизились на 3,4%.

[info_b]На совещании, кстати, выяснилось, что Совмин запланировал к концу 2022 года инфляцию на уровне 19%.[/info_b]

Александр Лукашенко потребовал от чиновников рассказать, почему растут цены на товары, производимые в Беларуси.

“Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья Цены на сырье не выросли, на топливо и прочее, что мы всегда стонали (рост цен на нефть, на газ и так далее), тоже не выросли”, - заявил он. А потом перечислил всех, кто, поего мнению, “не не справляются с растущим валом цен”:

Правительство,

профсоюзы,

облисполкомы и Мингорисполком,

депутаты,

Комитет госконтроля.

“Задача - вернуться к следующему году на уровень инфляции 7-8%”, - приказал он чиновникам.

Он также напомнил, что есть некие “объективные факторы”, из-за которых цены выросли по всему миру. “Рост цен - это не изобретение Беларуси. Весь мир ошалел от этой инфляции”, - зачиал Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 9 декабря 2021 подписал два экономических указа: №481 “О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год” и №482 “Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год”. Об этом сообщили в его пресс-службе. В них он приказал ценам не расти выше 6% в 2022 году.

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