В Минэкономики Беларуси рассказали свой план выхода на "траекторию развития" в 2023 году

Опубликовано: 07.12.2022 16:15 , Обновлено: 07.12.2022

Заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь решил рассказать, что хорошего произошло в экономике страны в уходящем 2022 году. А заодно пообещал, что в 2023 году чиновники будут выполнять задачу по выходу на "траекторию развития", заданную пятилетней программой.

По словам чиновника, успехом можно считать компенсацию 80% от потерянного экспорта в “недружественные страны” и Украину. Также по словам замминистра, выросла рентабельность предприятий с 8% в 2021 году до 8,9% в этом.

“Количество убыточных организаций и уровень долговой нагрузки находятся на минимальных значениях за последние 7 лет”, - похвалился Юрий Чеботарь.

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Записал в успехи чиновник и замедление инфляции в годовом выражении уже 3-й месяц подряд. “Цены на большинство непродовольственных товаров либо не изменились, либо снизились. В среднем – на 1,6%”, – [link href=“https://economy.gov.by/ru/news-ru/view/jurij-chebotar-kljuchevaja-zadacha-pravitelstva-vyjti-na-traektoriju-razvitija-zadannuju-pjatiletnej-47099-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] отметил [/link] Юрий Чеботарь. Напомним, что Нацбанк обещал к концу 2022 года в Беларуси инфляцию на уровне 15,5%.

Какой будет “траектория” в 2023 году

Юрий Чеботарь рассказал, что заложенный на 2023 году рост ВВП на 3,8% чиновники планируют достигнуть за счёт инвестиций. «Их объём в 2023 году должен составить не менее 46,8 млрд. рублей”, - побещал замглавы Минэкономики. Основные направления инвестирования, по его словам, будут такие: жильё, инфраструктура в регионах, реализация инвестпроектов и техническое переоснащение предприятий.

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Юрий Чеботарев выразил уверенность, что власти Беларуси смогут создать “благоприятные условия для инвестиций”. Для чего в правительстве придумали “введение института специнвестдоговоров”.

Чиновник рассказал, что в правительстве уверены, что смогут нарастить экспорт товаров и услуг. “Он планируется на уровне 105,5 процента или 48,9 млрд долларов. Прирост в 2,6 млрд долларов будет обеспечен за счет поставок в Россию, на рынки Азии и Африки, расширения сотрудничества с Китаем”, - перечислил Юрий Чеботарев. На нужды экспорта обещают потратить 4 млрд рублей для кредитования.

Заместитель министра экономики заявил, что считает условия ведения бизнеса в Беларуси “стабильными”, что также будет способствовать росту экономики.

“К сожалению, пока не видно никаких причин”

Ранее старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб оценил планы Совета министров Беларуси по росту ВВП на 3,8%. Такой показатель утвержден в документе о плановых параметрах экономики на 2024 год.

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