В МИД России назвали два места в Беларуси, где могут построить новые атомные реакторы

Опубликовано: 13.04.2025 19:33 , Обновлено: 13.04.2025

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что эксперты этой страны рассматривают два региона Беларуси для строительства новых атомных реакторов. Причем не исключен вариант расширения действующей БелАЭС.

“Сейчас рассматриваются варианты строительства в Беларуси либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области”, — сказал российский чиновник.

Однако Полищук уточнил в интервью для РИА “Новости”, что на данный момент обоснование строительства дополнительных блоков не готово. Завершить документ могут не раньше лета 2025 года. Пока же совместная группа из белорусских и российских чиновников проводят консультации.

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“Она (группа - Ред.) провела несколько встреч, на которых рассматривался целый комплекс вопросов: локация будущей станции, ценовые параметры проекта, тип реакторов, сроки строительства и другие аспекты”, - рассказал Полищук.

“В настоящее время Минэнерго Беларуси, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта”, - уточнил российский чиновник.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко заявил о намерении в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным вопрос строительства второй атомной электростанции в Беларуси. Об этом он сообщил 21 января 2025 года во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода (МАЗ), сообщила пресс-служба президента. Заявив, что на данный момент в Беларуси есть даже “некоторый избыток” электроэнергии, и выразив предположение, что “в будущем этого может не хватить”.

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Напомним, что заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что спустя два месяца после планово-предупредительного ремонта в сеть включили первый энергоблок БелАЭС. Это произошло в понедельник утром, 27 января 2025 года, в 09:53.

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после двух месяцев ремонта

А в пятницу утром, 24 января 2025 года, в пресс-службе БелАЭС объявили о включении второго энергоблока, который с середины декабря прошлого года не работал из-за срабатывания одного из датчиков. Напомним, тогда в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что ситуация «штатная».

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после двух месяцев ремонта