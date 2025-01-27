Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после двух месяцев ремонта

Опубликовано: 27.01.2025 16:35 , Обновлено: 27.01.2025

Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что спустя два месяца после планово-предупредительного ремонта в сеть включили первый энергоблок БелАЭС. Это произошло в понедельник утром, 27 января, в 09:53.

По его словам, в рамках двухмесячного ремонта “были выполнены все предусмотренные программой работы”, среди которых:

диагностика и техобслуживание оборудования,

техобслуживание технологических систем,

эксплуатационный контроль металлооборудования и трубопроводов.

Виктор Каранкевич добавил, что в настоящее время “осуществляется регламентное поэтапное увеличение мощности” на первом энергоблоке. Что касается второго, то, по его словам, он работает в “штатном режиме на номинальной мощности” и несёт нагрузку 1170 МВт.

Напомним, третий по счёту планово-предупредительный ремонт на первом реакторе начали ещё 3 декабря 2024 года. Тогда на БелЭС заявили, что подобные меры нужны для того, чтобы, во-первых, перегрузить ядерное топливо в реакторной установке, а во-вторых, поддерживать «безопасность и надёжность оборудования и технологических систем на самом высоком уровне».

Тогда же на станции добавили, что планируют заменить отработавшее ядерное топливо на свежее. Кроме того, на БелАЭС рассказали, что ремонтом займется непосредственно персонал станции. Помимо прочего решили привлечь белорусских и российских подрядчиков.

Ранее Telegraf.news писал, что в пятницу утром, 24 января, в пресс-службе БелАЭС объявили о включении второго энергоблока, который с середины декабря прошлого года не работал из-за срабатывания одного из датчиков. Напомним, тогда в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что ситуация “штатная”.

Второй энергоблок БелАЭС спустя месяц снова подключили к сети

Также мы рассказывали, что Государственная инспекция по безопасности по атомной энергии Литвы (VATESI) в очередной раз потребовала от белорусских властей прекратить эксплуатацию первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС. Соответствующее письмо, как заявили в ведомстве, 22 января они направили Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«Информации очень мало» — Литва пожаловалась МЧС на БелАЭС