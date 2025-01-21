Опубликовано: 21.01.2025 12:41 , Обновлено: 21.01.2025

Александр Лукашенко заявил о намерении в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным вопрос строительства второй атомной электростанции в Беларуси. Об этом он сообщил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода (МАЗ), сообщила пресс-служба президента.

«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с Президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.

По его словам, место для новой АЭС пока не выбрано, но есть несколько потенциальных площадок. «Или расширять будем ту в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилёва, где можно построить эту станцию, — процитировала политика его пресс-служба. — Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим».

Лукашенко напомнил, что в Беларуси «активно строится» жильё с электрическим отоплением и развивается электротранспорт. «Если мы построим вторую станцию, мы полностью обеспечим людей и по транспорту, и по жилью», — заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что глава «Росатома» также говорил о планах по развитию атомной энергетики в Беларуси.

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