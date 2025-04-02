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Опубликовано: 02.04.2025 15:11 , Обновлено: 02.04.2025

В Латвии рассматривают возможность строительства собственных атомных электростанций, определив шесть потенциальных площадок для размещения реакторов. На эти планы уже отреагировал МИД Беларуси, усмотрев в них «непоследовательность» на фоне недавней критики БелАЭС со стороны стран Балтии.

Как стало известно из сообщения Министерства климата и энергетики (МКЭ) Латвии, рассмотренного на заседании госсекретарей, балтийская страна изучает два пути: самостоятельное развитие ядерной энергетики или сотрудничество с Эстонией (возможно, и Литвой). Предпочтение, судя по документу, отдаётся малым модульным реакторам (SMR) мощностью около 300 МВт.

Латвийские эксперты определили шесть перспективных локаций, основываясь на исследовании Latvenergo ещё 2010 года. Среди них как участки на побережье Балтийского моря в Курземе (Павилоста, Овиши, Папе), так и неожиданные варианты: территория ТЭЦ-2 в Ацоне под Ригой, а также берега крупнейших озёр страны — Буртниекс и Разнас (недалеко от границы с Беларусью).

Фото: bb.lv

Латвийская сторона признала, что проект потребует значительных инвестиций (около 2 млрд евро с учётом сопутствующих расходов) и времени (10-15 лет от решения до запуска). Также упомянута незрелость технологий SMR и зависимость от поставок и обогащения урана, где существенную роль играет Россия. При этом источик сообщил, что сотрудничество с Эстонией могло бы решить вопрос хранения отработанного ядерного топлива, так как геология Эстонии, по заключении специалистов, считается более подходящей.

На эти планы и обсуждения отреагировал пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков. В комментарии он назвал шаги Латвии «очередным примером, мягко говоря, непоследовательной и недальновидной политики». Он напомнил о закрытии Игналинской АЭС в Литве «под давлением ЕС» и о кампании против строительства Белорусской АЭС.

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«Мы же хорошо помним, какую гибридную войну развернул Вильнюс против Беларуси в связи со строительством и эксплуатацией БелАЭС. Не давали нам жизни в международных организациях, блокировали нас по всем направлениям», — заявил Варанков.

Он указал на противоречие: те же страны, что называли БелАЭС «постоянной угрозой», теперь говорят о целесообразности и безопасности атомной энергетики у себя.

Представитель МИД также напомнил, что Беларусь предлагала соседям сотрудничество в энергетике, включая совместное использование мощностей БелАЭС, но эти предложения, по его словам, были отвергнуты. Он выразил сомнение в экономической эффективности строительства маломощных АЭС в Прибалтике, отметив, что издержки лягут на рядовых граждан.

В заключение Руслан Варанков подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на «строгое соблюдение латвийской стороной международно-правовых требований, в том числе по Конвенции Эспо», которая предусматривает оценку трансграничного воздействия и общественные обсуждения потенциально опасных проектов.

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