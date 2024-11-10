В мэрии Минска рассказали, как почти приватизированные квартиры могут снова стать государственными. Кого заставят платить за аренду?

Опубликовано: 10.11.2024 18:17 , Обновлено: 10.11.2024

В администрации Ленинского района Минска рассказали, за что могут расторгнуть договор приватизации жилья, в результате чего почти приватизированная квартира может сменить статус и перейти к государству. Только в 2024 году администрация подала семь подобных исковых заявлений в суд.

Приватизация жилья в Беларуси завершилась ещё 30 июня 2016 года. До этого срока люди, по сути, ранее снимавшие жильё у государства, смогли заключить договор, оплатив всего 10% от оценочной стоимости квартиры, а остальную сумму обязались платить в рассрочку - равными долями в течение следующих 40 лет.

Размер ежемесячных платежей в зависимости от метража квартиры, места расположения и степени износа дома и других факторов варьируется от нескольких рублей до десятков рублей, но и эту малую сумму некоторые не оплачивают вовремя.

Между тем, накопив долг по платежам, собственник квартиры может серьёзно ха этот поплатиться. Принцип тот же, что и при задолженности за жилищно-коммунальные услуги, но если в первом случае неплательщику сразу же грозит выселение, то в случае с долгами за приватизацию - изменение юридического статуса жилья. Договор о приватизации могут расторгнуть, квартира перейдёт в собственность государства и будет приравнена к арендному жилью, а бывшему собственнику придётся платить не только за услуги ЖКХ, но и за аренду уже не своей квартиры.

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“Все на контроле”

В интервью агентству «Минск-Новости» заместитель главы администрации Ленинского района Дарья Давидович заявила, что все неплательщики находятся “на контроле администрации”: им рассылают уведомления о задолженности с предупреждением, звонят по телефону и даже приглашают “на детальную беседу” их отдел жилищной политики администрации. Лишь после того, как эти методы оказываются недейственными, вопрос выносится на рассмотрение суда.

В этом году до суда дошли семь таких дел, сообщила Давидович. В трёх случаях с собственниками расторгли договор приватизации, в двух случаях собственники всё же согласились выплатить долг, ещё два пока остаются на рассмотрении.

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[info_b]По данным администрации Ленинского района, на конец сентября 2024 года 26 жителей района просрочили оплату за приватизацию на три и более месяцев на общую сумму чуть больше 7,9 тыс. рублей. Из них по 11 договорам просрочка - свыше года.[/info_b]

Впрочем, по словам Давидович, в последние годы число должников снижается.

“Видимо, владельцы с пониманием относятся к тому, что могут лишиться права собственности на приватизируемое жилье из-за несвоевременной оплаты”, — резюмировала чиновница.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси за долги за жилищно-коммунальные услуги могут отключить воду и электричество, а по решению суда — даже выселить из квартиры. Однако это — крайняя мера. Судья Оксана Будовская из судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда рассказала, кто из белорусов может избежать выселения даже при существенном долге за ЖКХ.

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