В Минске отключили электричество и воду более чем в 13 тыс квартирах. Сколько месяцев надо не платить и чем ещё это грозит?

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Опубликовано: 01.11.2023 14:04 , Обновлено: 01.11.2023

В Минском ЖКХ сообщили, что на первое ноября 2023 года в тысячах квартирах по всей столице были отключены вода, свет и даже домофоны. Естественно, все за неуплату коммуналки.

Статистика отключений такая:

Прекратили техническое обслуживание электрощита в 11 879 жилых помещениях;

Отрубили воду в 1 549 жилых помещениях;

Отключили домофоны в 26 жилых помещениях.

Всего в отношении должников также подали 9 512 исполнительных документов. В ЖКХ напомнили, что такие бумаги отправляются также и по месту работы.

В итоге после направления исполнительных документов, тем может грозить:

Арест наличных денежных средств и (или) иного имущества должника, принадлежащих ему и находящихся у него и (или) третьих лиц;

арест денежных средств и (или) иного имущества должника, находящихся на его банковских счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банках и (или) небанковских кредитно- финансовых организациях, электронных денег;

делается опись и (или) изъятие имущества должника, находящегося у него и (или) третьих лиц, передача этого имущества на хранение;

временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь.

Сколько надо не платить?

По словам директора ГО “Минское городское жилищное хозяйство” Андрея Новика, отключение возможно после двух неоплаченных месяцев расчетных периодов.

«Устные напоминания и автодозвоны начинаются с 26 дня ежемесячно, потому что многие просто забывают оплатить услуги вовремя. Потом уже начинаются письменные уведомления, а уже после приостанавливается предоставление коммунальных услуг вплоть до выселения», – констатировал представитель ЖКХ.

Вплоть до выселения. В ЖКХ рассказали, к кому из белорусов могут прийти с «рейдами»

Впрочем, до выселения в таких случаях доходят не всегда. Ранее Телеграф писал, что в Беларуси за долги за жилищно-коммунальные услуги запросто могут отключить воду и электричество, а по решению суда — даже выселить из квартиры.

Однако последнее — крайняя мера. Судья Оксана Будовская из судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда рассказала, кто из белорусов может избежать выселения даже при существенном долге за ЖКХ.

В суде рассказали, кого из белорусов не выселят из квартиры даже за неуплату услуг ЖКХ