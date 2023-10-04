Вплоть до выселения. В ЖКХ рассказали, к кому из белорусов могут прийти с "рейдами"

Опубликовано: 04.10.2023 16:23 , Обновлено: 04.10.2023

В Беларуси после двух месяцев неуплаты жилищно-коммунальных услуг, возможно их отключение. О том, что еще можно ожидать, рассказал 4 октября заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Андрей Новик.

Новик обозначил, что в нашей стране есть мера, которая предусматривает отключение электричества по причине неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Более того, существуют организации, которые производят учет и расчет начислений, проводят рейды по неплательщикам. «Решение об отключении технического обслуживания электрощитка принимают наши эксплуатирующие организации совместно с [такими] организациями», – пояснил он.

Также есть самая дорогая услуга, из-за которой некоторая часть белорусов перестает оплачивать «коммуналку».

«При запуске отопления общая стоимость за ЖКУ значительно увеличивается. В осенне-зимний период жировка становится “тяжелее” и неплательщиков становится больше», – рассказал замгендиректора.

Когда же могут отключить белорусам услуги ЖКХ за неуплату?

По словам специалиста, отключение возможно после двух месяцев расчетных периодов.

«Устные напоминания и автодозвоны начинаются с 26 дня ежемесячно, потому что многие просто забывают оплатить услуги вовремя. Потом уже начинаются письменные уведомления, а уже после приостанавливается предоставление коммунальных услуг вплоть до выселения», – констатировал Новик.

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