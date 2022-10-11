В МАРТ рассказали, кому можно повышать цены в Беларуси после 6 октября

Опубликовано: 11.10.2022 08:43 , Обновлено: 11.10.2022

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси объяснили, при каком условии магазинам все же можно повысить стоимость товаров после запрета властей на рост цен с 6 октября.

Так, в ведомстве подчеркнули, что решение Совмина не распространяется на:

«юридические лица всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров, оказание услуг при поставке по внешнеторговому договору».

Кроме того, есть еще один нюанс. После 6 октября магазины могут снижать цены на товары, например, при проведении акций. Поэтом после окончания акции стоимость снова могут поднять. Однако, она не должна превышать ту, что была установлена на 5 октября 2022 года.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 6 октября подписал постановление о запрете повышения цен и тарифов в стране. Согласно ему, запрет на повышение цен вводится на продовольственные и другие товары.

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Отметим, что Комитет госконтроля уже посетил более 500 торговых объектов. И завел первые уголовные дела за повышения цен.

Например в Барановичах прокуратура возбудила уголовное дело против заместителя директора торгового объекта. Его обвинили в необоснованном повышении цены. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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