Прокуратура завела дело на замдиректора магазина в Барановичах за повышение цены. Грозит до 10 лет
В Барановичах прокуратура возбудила уголовное дело против заместителя директора торгового объекта. Его обвинили в необоснованном повышении цены. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.
По материалам дела, замдиректора повысил цену на один из продовольственных товаров на 13% 7 октября — после того, как Александр Лукашенко запретил рост цен и подписал соответствующую директиву.
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На него возбудили уголовное дело по части второй статьи 424 Уголовного кодекса «злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам».
Согласно статье, замдиректору грозит от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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