В БРСМ предложили сделать все фудкорты в белорусских ТЦ более патриотичными. Это как?

Опубликовано: 07.06.2023 16:03 , Обновлено: 07.06.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прошла встреча с представителями БРСМ. На ней присутствовали министр Алексей Богданов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, а также работники министерства, являющиеся членами БРСМ.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития БРСМ: участие в эфирах радиостанции “Пилот FM” (освещать там текущую деятельность министерства), сотрудничество с организациями, осуществляющими трудоустройство молодежи в летний период, сообщает МАРТ.

Но помимо этого, не обошлось и без новаций: представители БРСМ предложили главе МАРТ обратить внимание на то, как выглядят фудкорты в торговых центрах и фастфуд-рестораны.

Делать это нужно, по мнению представителей БРСМ, для «формирования у них патриотического сознания и духовно-нравственных качеств».

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