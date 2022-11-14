В МАРТ посоветовали белорусскому бизнесу "покопаться внутри". Зачем?

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Опубликовано: 14.11.2022 07:01 , Обновлено: 13.11.2022

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил 13 ноября в эфире телеканала "Белрос", что цены в Беларуси показали в 2022 году рекордный рост из-за "пандемийного времени" и войны России с Украиной. Однако для борьбы с инфляцией чиновник предложил производителям в Беларуси "покопаться внутри".

По словам Алексея Богданова, производители внутри Беларуси повысили цены на свою продукцию из-за импорта составляющих для своего производства, а также из-за выросших в 5 раз затрат на логистику.

При этом министр торговли предложил предприятиям и бизнесу искать резервы внутри себя.

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“Покопайтесь вы внутри, найдите резервы, посмотрите на себестоимость, где у вас излишние затраты… Давайте где-то снижать себестоимость, где-то – снижать затраты необоснованные, где-то – оптимизировать бизнес-процессы, цепочки, логистику”, - [link href=“https://belros.tv/” rel=“noopener” target=“_blank”] предложил [/link] он бизнесменам.

Что будет, если резервы не найдутся, чиновник не уточнил. По его мнению, бизнес в Беларуси из-за введённого госрегулирования цен “пока серьезно не пострадал”.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 ноября сообщили, что заметили проблемы с ассортиментом в некоторых магазинах Беларуси. Чиновники считают, что они несистемные.

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Кстати, член комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Анатолий Насеня заявил 10 ноября, что постановление Совмина и приказ Лукашенко регулировать практически все цены в стране обязательно отменят.

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