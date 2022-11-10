В парламенте пообещали, что в Беларуси отменят госрегулирование цен. Когда?

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.11.2022 12:41 , Обновлено: 10.11.2022

Член комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Анатолий Насеня заявил 10 ноября, что постановление Совмина и приказ Лукашенко регулировать практически все цены в стране обязательно отменят.

“Понятно, что это временная мера и она действует сугубо на период адаптации. Я думаю, что все эти механизмы будут отменены сразу после нивелирования инфляционных угроз”, - [link href=“https://t.me/housegovby/7957” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] депутат. Правда, не уточнив даже примерных сроков, когда это может произойти.

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По его словам, в текущих условиях рыночные механизмы в Беларуси почему-то перестали работать: “Работают исключительно административные способы, о применении которых и принято решение президентом”.

При этом Анатолий Насеня выказал уверенность, что дефицита из-за госрегулирования цен в стране не будет, передает пресс-служба Палаты представителей.

Ранее Телеграф сообщил, что министр торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов заявил, что госрегулирование практически всех цен введено в Беларуси надолго. А значит белорусы будут вынуждены с этим смириться, считает чиновник.

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