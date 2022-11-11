Цены в Беларуси в октябре упали на 1% - Белстат. А на продукты?

Опубликовано: 11.11.2022 16:21 , Обновлено: 11.11.2022

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил 11 ноября, что цены в Беларуси в октябре в среднем упали на 1% по сравнению с сентябрем. Что означает дефляцию.

В Белстате утверждают, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 15,2% (по сравнению с октябрем 2021 года). Напомним, что в сентябре годовая инфляция составляла 17,4%. При этом инфляция за 10 месяцев с начала года составила 13,6%.

Продуктовая инфляция в октябре составила 15,9%. При этом в Белстате утверждают, что цены на продукты в октябре упали в среднем всего на 0,6%. А цены на непродовольственные товары в годовом выражении выросли на 17,7%. Зато упали по сравнению с сентябрем на 1,6%. Цены на услуги, по данным Белстата, снизились в октябре на 0,8%.

[info_b]Кстати, по данным Белстата, по сравнению с августом цены за сентябрь 2022 года выросли на 0,9%. Таким образом, можно считать, что цены в октябре вернулись к показателям конца лета. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 нобяря объявили о наступленим в стране дефляции. Об это сказал замглавы МАРТ Андрей Картун, не назвав точных цифр.

МАРТ объявило о наступлении в Беларуси дефляции