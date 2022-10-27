В МАРТ побещали всем объяснить, как применять новые правила госрегулирования цен

Опубликовано: 27.10.2022 19:46 , Обновлено: 27.10.2022

В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили вечером 27 октября, что решили провести "широкую разъяснительную работу", как должны применяться новые правила госрегулирования цен согласно постановлению Совмина №713 «О системе регулирования цен».

Чиновники ведомства обязались “на ежедневной основе” проводить семинары для чиновников из госорганов, облиспокомов, Мингорисполкома, концернов, а также бизнесменов. По всей видимости, на них будут объяснять, как все-таки надо применять нормы постановления.

В МАРТ пообещали, что все участники таких мероприятий смогут задавать вопросы и даже получать на них ответы.

В МАРТ разрешили магазинам проводить распродажи

В министерстве напомнили, что будут организовывать выезды для приема граждан по всей Беларуси, где попавшие на них счастливчики смогут обсудить вопросы, “волнующие бизнес-сообщество по нормам постановления №713”.

Также в МАРТ пообещали обрабатывать все вопросы, поступившие на горячую линию илм в онлайн-форме на сайте. А потом публиковать систематизированные ответы и разъяснения.

Ранее Телеграф сообщил, что в Барановичах утром 27 октября индивидуальные предприниматели закрыли свои торговые павильоны на рынках по всему городу. Они объяснили это новым регулированием цен и непониманием, как работать с новыми правилами. Об этом сообщила местная госгазета «Наш край».

В Барановичах ИП прекратили работу на рынках из-за нового регулирования цен

Кстати, Совет министров уже изменил свое постановление №713 от 19 октября 2022 года «О системе регулирования цен», которое принял всего неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Правительство изменило правила госрегулирования цен, которые приняло неделю назад