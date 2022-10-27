В МАРТ разрешили магазинам проводить распродажи
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 27 октября заявили, что постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен» не распространяется на проведение магазинами акций и распродаж.
«Никаких изъятий не предусмотрено», — заявил заместитель главы МАРТ Иван Вежновец, передает госагентство БелТА.
По его словам, магазины должны работать «в рамках тех надбавок, которые обозначены в постановлении». И если они в таком случае смогут проводить акции и распродажи, то никто этого не запрещает.
Напомним, в Минске универмаги ЦУМ, ГУМ, «Кiрмаш» и другие с 24 октября отменили традиционные скидки в 20–35% из-за постановления Совмина о регулировании цен.
Например, в «Кiрмаше» рассказали, что снизили все торговые надбавки до минимума. «Поэтому уже не имеем возможности предоставлять скидку», — подчеркнули там.
В минских универмагах отказались от скидок из-за нового регулирования цен — «Не имеем возможности»
Кстати, с 26 октября перестал работать интернет-магазин и электронные бонусные карты сети «Мила».