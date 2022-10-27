В МАРТ разрешили магазинам проводить распродажи

Опубликовано: 27.10.2022 13:16 , Обновлено: 05.07.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 27 октября заявили, что постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен» не распространяется на проведение магазинами акций и распродаж.

«Никаких изъятий не предусмотрено», — заявил заместитель главы МАРТ Иван Вежновец, передает госагентство БелТА.

По его словам, магазины должны работать «в рамках тех надбавок, которые обозначены в постановлении». И если они в таком случае смогут проводить акции и распродажи, то никто этого не запрещает.

Напомним, в Минске универмаги ЦУМ, ГУМ, «Кiрмаш» и другие с 24 октября отменили традиционные скидки в 20–35% из-за постановления Совмина о регулировании цен.

Например, в «Кiрмаше» рассказали, что снизили все торговые надбавки до минимума. «Поэтому уже не имеем возможности предоставлять скидку», — подчеркнули там.

В минских универмагах отказались от скидок из-за нового регулирования цен — «Не имеем возможности»

Кстати, с 26 октября перестал работать интернет-магазин и электронные бонусные карты сети «Мила».

В Беларуси перестал работать интернет-магазин сети «Мила»