В МАРТ объяснили, почему правила госрегулирования цен могут поменять. Когда?

Опубликовано: 04.11.2022 12:05 , Обновлено: 04.11.2022

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 4 ноября заявил, что постановление Совмина №713 «О системе регулирования цен» — это «живой документ», поэтому прописанные в нем правила могут поменять.

Он объяснил это тем, что «все отрегулировать в одном документе практически невозможно», так как сфера торговли «очень широкая, механизмов и способов продажи товаров много», передает госагентство БелТА.

Богданов утверждает, что в связи с этим власти встречаются с предпринимателям, а, например, магазины присылают предложения на онлайн-форму МАРТ.

При этом документ, если и будут редактировать, то «без изменения основной идеологии».

«Корректировка постановления возможна, если это будет обосновано и позволит дальше развиваться субъектам хозяйствования», — подчеркнул министр.

Кстати, накануне Богданов заявил, что госрегулирование практически всех цен введено в Беларуси надолго. А значит белорусы будут вынуждены с этим смириться, считает чиновник.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выпустили очередное разъяснение для магазинов по постановлению Совмина №713. На этот раз рассказали, как формировать цену на отдельные части свиной и коровьей туши.

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А перед этим министерство опубликовало документ, которым внесло изменение в свое постановлением №61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

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