В МАРТ изменили свои правила ценообразования на разделанную курицу

Опубликовано: 27.10.2022 08:16 , Обновлено: 27.10.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 27 октября опубликовало документ, которым внесло изменение в свое постановлением №61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

Согласно новому постановлению №66 от 24 октября, МАРТ отменил предельную максимальную оптовую надбавку, торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) на куриное филе в размере 15%.

Документ вступил в силу, так как опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, 12 октября МАРТ выпустил постановление, в которым установлен порядок установления цен на разделанные тушки куриц.

В документе говорится, что если курицу расчленили на половинки или четвертинки, то общая стоимость получившихся кусков не должна превышать стоимости первоначальной тушки курицы или цыпленка-бройлера.

В МАРТ установили правила ценообразования на части курицы