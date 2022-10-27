В МАРТ изменили свои правила ценообразования на разделанную курицу
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 27 октября опубликовало документ, которым внесло изменение в свое постановлением №61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».
Согласно новому постановлению №66 от 24 октября, МАРТ отменил предельную максимальную оптовую надбавку, торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) на куриное филе в размере 15%.
Документ вступил в силу, так как опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Напомним, 12 октября МАРТ выпустил постановление, в которым установлен порядок установления цен на разделанные тушки куриц.
В документе говорится, что если курицу расчленили на половинки или четвертинки, то общая стоимость получившихся кусков не должна превышать стоимости первоначальной тушки курицы или цыпленка-бройлера.
В МАРТ установили правила ценообразования на части курицы