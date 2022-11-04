"Нужно всем привыкнуть" - Глава МАРТ рассказал, в какой реальности будут жить белорусы

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.11.2022 06:50 , Обновлено: 04.11.2022

Министр торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов заявил, что госрегулирование практически всех цен введено в Беларуси надолго. А значит белорусы будут вынуждены с этим смириться, считает чиновник.

“Хочу донести важную мысль: в концепции справедливой, обоснованной, контролируемой цены мы будем теперь жить. К этой мысли нужно всем привыкнуть - и импортерам, и производителям, и оптовикам, и рознице в том числе”, - предупредил чиновник белорусов.

По его словам, “отсутствие неконтролируемого роста и увеличение цены” должны обеспечить “благосостояния белорусского народа”.

BEROC спрогнозировал падение ВВП Беларуси на 4,5–5% к концу года

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выпустили очередное разъяснение для магазинов по постановлению Совмина №713. На этот раз рассказали, как формировать цену на отдельные части свиной и коровьей туши.

В МАРТ объяснили, по какой цене продавать разделанные свиные и говяжьи туши

А ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 27 октября опубликовало документ, которым внесло изменение в свое постановлением №61 от 7 октября «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

В МАРТ изменили свои правила ценообразования на разделанную курицу