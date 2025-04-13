В МАРТ Беларуси разъяснили, как с 1 мая будут устанавливать цены на «борщевой набор», яблоки и огурцы

Опубликовано: 13.04.2025 11:32 , Обновлено: 13.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выпустило специальное разъяснение о том, как производителям и продавцам устанавливать цены на овощи так называемого «борщевого набора», а также яблоки и огурцы, начиная с 1 мая. Именно с этой даты для этой плодоовощной продукции отменяются ранее действовавшие предельные максимальные отпускные цены, установленные постановлением Совмина № 713. Однако, как следует из документа МАРТ, полная «ценовая вольница» для производителей наступить не должна.

По заявлению МАРТ, отпускные, оптовые и розничные цены на эту продукцию продолжают формироваться в соответствии с общими требованиями постановления № 713.

Если производитель захочет поднять отпускные цены (сверх исключений ниже), ему по-прежнему потребуется получать согласование у госорганов в рамках установленной административной процедуры.

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При этом согласование не потребуется, если производитель ежемесячно повышает отпускную цену не более чем на 0,3 процента к максимальной цене предыдущего месяца (или к последней цене, если в прошлом месяце товар не продавался). Если в каком-то месяце цену не поднимали (или подняли меньше чем на 0,3%), этот «лимит» можно «накопить» и использовать позже. Уведомлять госорганы о таком повышении в рамках 0,3% не нужно.

Если же повышение цены требует согласования (т. е. оно больше 0,3% за месяц), то применяется ещё одно правило: норматив рентабельности, закладываемый в новую цену, не может превышать максимальный фактический годовой уровень рентабельности, который сложился по этому виду товаров у данного производителя за 2021–2024 годы.

В случае, если историческая рентабельность за 2021–2024 гг. была отрицательной (или отсутствовал раздельный учёт по видам товаров), то производитель имеет право поднять цену только до «безубыточного уровня», что, по трактовке МАРТ, означает установление рентабельности «0 процентов». То есть просто чтобы выйти в ноль, но не получить прибыль.

Учёт рентабельности, согласно документу, должен вестись по каждому «виду товаров» (совокупности товаров с общим названием и назначением), а не по каждой отдельной единице или по всей группе разом.

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Также МАРТ уточнил, что перечень затрат, которые не включаются в себестоимость продукции для целей ценообразования (пункт 8 постановления № 713), регламентируется отдельной инструкцией (утверждённой МАРТ, Минэкономики, Минфином и Минтруда ещё в 2022 году), а конкретный порядок учёта этих затрат должен быть определён в локальном правовом акте самого производителя.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, чем вообще чиновники объяснили отмену регулирования цен на «борщевой набор».

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