МАРТ объяснил отмену регулирования цен на борщевой набор. Ждать ли белорусам его возвращения?

Опубликовано: 03.04.2025 18:52 , Обновлено: 03.04.2025

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Иван Вежновец 3 апреля объяснил, почему с мая перестанет действовать регулирование цен на продукты борщевого набора - овощи. Также он рассказал о "мерах", которые "при необходимости" примет ведомство в отношении вышедших из-под регулирования позиций.

По словам Вежновца, предельные максимальные цены на картофель, лук, свеклу, морковь, капусту и яблоки с мая перестанут действовать из-за сезонности. “Это связано с тем, что в мае будут поступать овощи нового урожая”, - сказал первый замглавы МАРТ, [link href=“https://www.sb.by/articles/pochemu-s-maya-v-belarusi-perestanet-deystvovat-maksimum-predelnykh-tsen-na-borshchevoy-nabor-poyasn.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госиздание sb.by.

Он пояснил, что такая продукция “зачастую дороже”, и регулирование может сдерживать ее поступление на полки. “Потому что первые овощи всегда имеют более высокую стоимость, в том числе из-за затрат на их производство”, - продолжил чиновник, добавив, что поэтому и решили принять изменения.

Еще Вежновец [link href=“https://www.sb.by/articles/podpadayushchie-pod-tsenovoe-regulirovanie-tovary-budut-zanimat-okolo-35-protsentov-potrebitelskoy-k.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link], что после сокращения перечня регулируемых товаров они займут около 35% потребительской корзины. По его подсчетам, с учетом других услуг (тарифы ЖКХ, подакцизные товары, транспорт и пр.), цены на которые регулирует государство, перечень составит больше половины потребительской корзины.

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При этом представитель МАРТ заверил, что их специалисты продолжат мониторить цены на вышедшие из-под регулирования товары и контролировать динамику цен на рынке. “При необходимости будем принимать меры с точки зрения защиты интересов граждан”, - предупредил Вежновец. То есть не исключено, что госрегулирование на эти товары вернут.

Ранее Telegraf.news приводил подробный перечень вышедших из-под регулирования позиций. Наша редакция сравнила предыдущую и новую версию постановления Совмина и выяснила, что правительство посчитало «товарами неповседневного спроса» или «премиум-класса».

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