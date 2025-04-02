Правительство Беларуси сократило на треть перечень товаров с регулируемыми ценами. Что ещё изменилось?

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Опубликовано: 02.04.2025 16:12 , Обновлено: 02.04.2025

Правительство Беларуси внесло изменения в систему регулирования цен, подписав постановление Совета Министров № 713(6) от 2 апреля 2025 года. Этот документ охватил как перечень товаров, подлежащих регулированию, так и особенности работы производителей и импортёров.

Ключевые изменения:

Список товаров, подпадающих под ценовое регулирование, уменьшился с 331 до 211 позиций . Как пояснила пресс-служба Совмина, это сделано для поддержания целевого уровня инфляции и исключения из-под контроля «товаров неповседневного спроса» или премиум-класса. Что это за товары, пока неизвестно. Для белорусских производителей товаров с регулируемыми ценами введена предельная норма рентабельности . Если рентабельность не превышает установленный предел, производителю не требуется согласовывать повышение цен с госорганами. Заявленный принцип — «поддержка производителей». Постановление законодательно закрепляет перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость продукции . Конкретный перечень в сообщении не приводится. Вместо сложной системы надбавок в зависимости от количества посредников, теперь устанавливается единая предельная надбавка на импортные товары на всём пути от границы до полки магазина. Доступность картофеля, лука, свёклы, моркови, капусты и яблок сохраняется под контролем . До 1 мая 2025 года на них продолжат действовать предельные максимальные цены. После 1 мая на эти товары в рознице будут действовать предельные надбавки. Право отменять ранее выданные госорганами согласования на повышение отпускных цен передаётся от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Механизм разрешения товарообменных (бартерных) операций продлён до конца 2025 года . Облисполкомы смогут утверждать перечни таких операций и участвующих в них организаций. Ценовое регулирование не будет применяться к : Товарам, продаваемым резидентам Беларуси для дальнейшего экспорта (при условии согласования сделки с госорганом). Товарам, реализуемым в стерильных зонах аэропортов .

Большинство изменений должны вступить в силу после официального опубликования постановления № 713(6). Однако нормы, касающиеся сокращения перечня регулируемых товаров и нового порядка ценообразования на импортируемые товары, начнут действовать с 15 апреля 2025 года.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в МАРТ утверждали, что все эти меры «не окажут значительного влияния на розничные цены для потребителей». А ещё «позволят снизить административную нагрузку» на производителей и торговлю, при этом повысив их «финансовые результаты».

МАРТ предложил выравнять надбавки на белорусские товары с импортными. Что ещё поменяют в госрегулировании цен?