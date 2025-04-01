МАРТ порекомендовал белорусским магазинам сделать "широкомасштабные акции со скидками" в этот период

Опубликовано: 01.04.2025 21:22 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) решило разработать свои рекомендации для магазинов, точек общественного питания, торговых центров, объектов бытового обслуживания. В ведомстве рассказали, как организациям стоит подготовиться к этой дате и отметить ее.

Всего у МАРТ [link href=“https://mart.gov.by/activity/torgovlya-i-uslugi/rekomendatsii-po-oformleniyu-torgovykh-obektov-obektov-obshchestvennogo-pitaniya-torgovykh-tsentrov-/” target=“_blank” rel=“noopener”] вышло [/link] 10 подробных рекомендаций. Вот они:

Не позже 10 апреля оформить в “праздничной тематике (в единой стилистике)” входные группы магазинов, ТЦ и пр., а также территории возле них, витрины и интерьеры торговых залов, залов обслуживания покупателей с использованием символики события и организовать посвященные ему мероприятия. Для этого в ведомстве посоветовали использовать “логотип праздника” [он есть на [link href=“https://www.kultura.by/news/utverzhden-logotip-80-letiya-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] Минкультуры], а также “элементы ретро и военного стилей”. В МАРТ предупредили, что запрещено при оформлении использовать экстремистскую символику и атрибутику. Разместить в торговых точках и объектах услуг плакаты, видеоплакаты и социальную рекламу (при наличии видеоэкранов), посвященную празднику. Провести там “широкомасштабные акции с предоставлением скидок” на белорусские товары и услуги. С 8 по 10 мая 2025 года не размещать (не распространять) коммерческую рекламу на видеомониторах, заменив ее на социальную, посвященную событию, или же на трансляцию видеоклипов песен о Дне Победы и Беларуси. В спецодежде работников использовать бутоньерку «Яблоневый цвет» и элементы одежды военных лет (пилотки, бескозырки, фуражки, стилизованные под воинские уборы военных лет). В оформлении витрин использовать плакаты с использованием логотипа даты, можно также аксессуары и предметы, которые “символизируют Победу советского народа в ВОВ” (флаги, знамена, жетоны, фото военных лет). В ТЦ сделать тематические фотозоны, провести “интерактивные конкурсы” на знание исторических событий ВОВ с выдачей призов с госсимволикой и символикой праздника (воздушные шары, магниты и т.п.), конкурсы детских рисунков тоже с призами. Потом можно показать работы на выставке. В интерьерах торговых залов и залов обслуживания, а также в витринах разместить “геометрические фигуры в виде логотипа праздника”. Включать музыку, “прославляющую подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, героизм, мужество, дружбу, единство, боевое братство защитников Отечества”, описали в МАРТ. И добавили, что важно при этом соблюсти требования законодательства об авторском праве и смежных правах. Обеспечить “широкое освещение в публичном пространстве” информации о проводимых мероприятиях, приуроченных событию, в том числе в СМИ.

Ранее Telegraf.news писал, что помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах генерал-майор Леонид Касинский в феврале заявил, что в честь 80-летия Великой Победы в Минске запланировали “принципиально новое” празднование 9 Мая. Он назвал “замысел” парада “масштабным” и рассказал, что в этом году на нем представят 24 расчета и воздушных суда.

В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске