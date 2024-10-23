В Литве назвали зарплаты министров и депутатов. А что известно о доходах белорусских?

Опубликовано: 23.10.2024 18:10 , Обновлено: 23.10.2024

В Литве назвали размер зарплат местных министров и депутатов. По информации литовской телерадиовещательной компании LRT, после выборов в Сейм должна подняться зарплата и премьер-министра, и глав ведомств, и парламентариев. Узнали, что известно о доходах белорусских депутатов.

Как написал портал LRT, сейчас ежемесячный доход премьер-министра Литвы (должность занимает Ингрида Шимоните) после уплаты налогов составляет 2903 евро ( 10,3 тыс. белорусских рублей), ожидается увеличение сразу до 5293 евро ( 18,8 тыс. рублей).

“Остальные 14 членов кабинета [министров] будут получать по 4645 евро каждый [ 16,5 тыс. рублей]”, - сообщило медиа, добавив, что сейчас литовские министры зарабатывают 2678 евро ( 9,5 тыс. белорусских рублей) в месяц после уплаты налогов.

А вот члены Европарламента, куда входят в том числе литовские депутаты, по информации LRT, получают каждый месяц около 8 тыс. евро (примерно 28,5 тыс. белорусских рублей) на руки.

Повышение зарплаты литовским политикам предусмотрели в 2023 году, соответствующую реформу госслужбы принял Сейм. К слову, зарплата будущего спикера Сейма должна составлять 5293 евро ( 18,8 тыс. белорусских рублей) в месяц после уплаты налогов, а члена парламента - 3781 евро ( 13,4 тыс. белорусских рублей).

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Также LRT написала, что мэр Вильнюса получает “чистыми” 3781 евро ( 13,4 тыс. белорусских рублей), Неринга – 3176 евро ( 11,3 тыс. рублей). При этом зарплата мэра зависит от численности населения города, в котором он работает.

А что в Беларуси?

О зарплатах белорусских министров и парламентариев информацию в открытых источниках мы не нашли. Но кандидаты в депутаты должны в период избирательной кампании публиковать декларацию о доходах. Так, на парламентских выборах в феврале 2024 года кандидаты подавали свои декларации за 2022 год.

Как передал портал “Першы”, из декларации теперешнего председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко следует, что его доход за весь 2022 год составил 127 950 рублей (или 10,66 тыс. в месяц). Отметим, что в указанном году Сергеенко был главой Администрации президента Беларуси.

А член коммунистической партии Жанна Чернявская, попавшая в парламент от Хойникского избирательного округа, указала в своей декларации доход за год в размере 59 089 рублей (или 4924 рубля в месяц). В декларации витебского депутата Виктора Николайкина доход за 2022-й - 68 476 рублей (в месяц - 5706 ).

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Вот еще несколько цифр по белорусским чиновникам (информация, как передал “Першы”, из деклараций доходов за 2022 год):

заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина - 68 074 рублей (5672 в месяц),

глава администрации Московского района Бреста Андрей Филанович - 58 260 (4855 ежемесячно),

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич - 61 709 (или 5142 рубля каждый месяц).

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал данные по средним номинальным зарплатам в августе 2024 года. Средняя зарплата в стране тогда составила 2341,2 рубля. В сравнении с июлем (2355,1) она, исходя из данных Белстата, упала на 13,9 рубля (или -0,59%).

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