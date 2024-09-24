Средняя зарплата в Беларуси упала почти на 14 рублей в августе. У кого снизилась сразу на 360?

📊 Анализ

Опубликовано: 24.09.2024 14:22 , Обновлено: 24.09.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал данные по средним номинальным зарплатам в августе 2024 года. По стране этот показатель составил 2341,2 рубля. В сравнении с июлем (2355,1) средняя зарплата в Республике, исходя из данных Белстата, упала на 13,9 рубля (или -0,59%).

В Минске зафиксировали падение на 39,2 рубля (или на 1,26%): в июле средняя зарплата составила 3103,5 рубля, в августе - 3064,3 . А вот как, по информации Белстата, зарабатывали белорусы в августе в регионах:

Брестская область - 2090,1 рубля (в июле - 2091,8, -1,7 рубля). Витебская - 1998,4 (в июле - 2008,2, -9,8 рубля). Гомельская - 2135,3 (во второй летний месяц - 2137,6, -2,3). Гродненская - 2123,6 (месяцем ранее - 2136,9, -13,3). Минская - 2400,5 рубля (в июле - 2407,2, -6,7). Могилевская - 1969 (во второй летний месяц - 1981,7, -12,7 рубля).

Инфографика: Белстат

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Также Белстат рассказал о средних номинальных зарплатах в августе работников той или иной сферы:

сельское, лесное и рыбное хозяйство - 1987 рублей,

рублей, промышленность - 2590,4 рубля,

рубля, строительство - 2952,6 ,

, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов - 2179,5 ,

, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность - 2380,5 ,

, услуги по временному проживанию и питанию - 1746,7 ,

, информация и связь - 5388,3 ,

, финансовая и страховая деятельность - 3312,7 ,

, операции с недвижимым имуществом - 2004,6 ,

, профессиональная, научная и техническая деятельность - 2856,2 ,

, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - 1650,9 ,

, образование - 1492,4 ,

, здравоохранение и социальные услуги - 1818 ,

, творчество, спорт, развлечения и отдых - 1611,4 ,

, предоставление прочих видов услуг - 1804,7 .

Для сравнения: в июле средняя зарплата работников сферы информации и связи, по данным Белстата, составила 5339,1 рубля (падение на 49,2 ). Представители финансовой и страховой деятельности в среднем в июле получали 3673,3 рубля (снизилась на 360,6 ). Средняя зарплата работников строительной отрасли в середине лета, по информации Белстата, закрепилась на уровне 2794,4 (прирост за месяц - 158,2 рубля).

Ранее Telegraf.news сообщал, что аналитический портал Numbeo обновил неофициальный рейтинг стран по уровню средней зарплаты. Среди стран-соседок Беларуси выше всех в этом рейтинге оказалась Польша: она разместилась на 36-м месте с показателем в $1545,7. Посмотрели, на каком месте в списке закрепилась Беларусь, а также соседние Россия, Украина, Литва и Латвия.

Поляки обошли литовцев и латышей по уровню средней зарплаты. На каких местах Беларусь и Россия в неофициальном рейтинге?