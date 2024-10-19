Больше половины литовцев признались, что недовольны своими зарплатами. Сколько получают?

Опубликовано: 19.10.2024 12:58 , Обновлено: 19.10.2024

В Литве провели опрос жителей на тему, сколько те зарабатывают и довольны ли своими получками. Оказалось, что удовлетворённых своими зарплатами только 34% от всех опрошенных. Недовольных же оказалось 51%.

И 15% от всех ответивших на вопросы портала CVMarket.lt признались, что не могут определиться с отношением к собственному заработку.

При этом, согласно данным литовского портала, в среднем жители страны зарабатывают 1364 евро чистыми (то, что получают на руки после уплаты всех налогов). Это примерно 4905 рублей. Однако, согласно опросу, большинство литовцев хотели бы зарабатывать на 25% больше, т.е. 1700 евро (6113 рублей).

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Опрошенные также признались, что, по крайней мере, каждому четвертому литовцу зарплату в последние 12 месяцев повысили. Но 13% - понизили.

Недовольство зарплатами, в первую очередь, выказали технические работники, которые получают по 1407 евро, а хотели бы получать по 1984 евро, а также квалифицированные рабочие, которые сейчас получают 1269 евро, а хотели бы - 1793 евро.

Аналогичные опросы в Латвии и Эстонии показали, что жители этих стран хотели бы повышения зарплат на 32% и 30% соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал данные по средним номинальным зарплатам в августе 2024 года. По стране этот показатель составил 2341,2 рубля.

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