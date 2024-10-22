Вице-премьер Снопков спрогнозировал размер зарплаты белорусов в 2025 году. Какую цифру назвал?

Опубликовано: 22.10.2024 16:22 , Обновлено: 22.10.2024

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 22 октября назвал размер зарплаты, который пообещали белорусам в 2025 году.

“В 2025 году заработная плата составит 2416 рублей, в бюджетном секторе заработная плата составит более 2000. Это 83% к среднереспубликанскому уровню”, - передало слова вице-премьера агентство БелТА.

Также Снопков пообещал поднять до среднереспубликанского уровня зарплаты отдельных категорий работников. “Врачей - в полтора раза, учителей, по нашим оценкам, - 106% [то есть +6%] к средней заработной плате”, - заверил чиновник.

Фото: агентство БелТА

Ранее Telegraf.news сообщал, что глава правительства Роман Головченко и министр финансов Юрий Селиверстов 21 августа объявили о повышении заработных плат бюджетникам в 2025 году. По словам Головченко, доходы населения должны вырасти на 4%, а реальная зарплата – на 4,7%.

«Задачи по поддержанию на определенном уровне зарплат медиков, росту зарплат учителей, других категорий бюджетников будут выполняться дифференцированно через надбавки. Рост этих надбавок значительный», — заявил Селиверстов.

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