В ГКИ назвали количество заброшенных домов, которые могут купить белорусы. А за одну базовую?

Опубликовано: 15.11.2023 14:56 , Обновлено: 15.11.2023

В Государственном комитете по имуществу Беларуси (ГКИ) сообщили, что всего по стране за 10 месяцев внесли в реестр 12 тыс пустующих домов. Однако не все из них можно купить за одну базовую.

На данный момент 350 заброшенных построек выставлены на продажу.

В ГКИ рассказали, что в создании ведомством едином реестре пустующих домов можно посмотреть характеристики того или иного заброшенного дома, а также найти его местоположение, для некоторых есть фото, узнать возраст и состояние дома. При этом доступ к реестру открытый и бесплатный для всех белорусов.

[info_b]Согласно Указу №116 от 24 марта 2021 года все брошенные дома (разрушенные, ветхие дома, дома находящиеся в аварийном состоянии или грозящие обвалом) могут быть признаны пустующими. На них может претендовать покупатель. Это возможно в трех случаях. Во-первых, если придомовая территория не охраняется законом. Во-вторых, если в доме в течение трех лет никто не проживал, если дом аварийный или грозит обрушением — в течение одного года, и, в-третьих, если прежние хозяева не прислали в местные органы власти уведомление о претензиях на дом и не приводят дом в надлежащий порядок.

Продажа пустующих жилых домов возможна на аукционе, в том числе через электронные торги, есть возможность прикупить дом и без проведения аукциона. Если аукцион не состоялся, то предусматривается возможность проведения повторных аукционов, а также продажа без проведения аукциона. На них цена может быть снижена наполовину, потом на 80%, затем вплоть до одной базовой величины (37 рублей).[/info_b]

[info_b]Посмотреть государственный реестр заброшенных домов можно [link href=“https://eri2.nca.by/guest/abandonedObject” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link]. [/info_b]

Можно ли купить за одну базовую?

Теоретически такая возможность есть, но на практике дома стоят дороже, даже пустующие.

В ГКИ сообщили, что после того, как белорусы найдут в Едином реестре понравившийся пустующий дом, необходимо обратиться в местный исполнительный комитет (белорусы могут искать дома в любом месте страны, регистрация тут никакой роли не играет).

Многие белорусы считали неправильно? Узнали, когда на самом деле начинается отсчет 3 лет на строительство дома

“Продажа пустующих жилых домов возможна на аукционе, без его проведения, а также в формате электронных торгов. Начальная цена продажи на аукционе и при его отсутствии устанавливается по рыночной стоимости, которую определят организация по государственной регистрации”, - рассказали в Государственном комитете по имуществу.

И лишь в случае, когда назначенный чиновниками аукцион не состоится, цена домика может пойти вниз. При этом местные власти проведут ещё несколько аукционов с постепенным снижением цены. “Сначала на 50%, затем стоимость уменьшается на 80%, и так далее – вплоть до 1 базовой величины (сегодня БВ составляет 37 рублей)”, - рассказали в ГКИ.

Ещё один шанс получить дом за одну базовую - решение Облисполкома. Они имеют право “с учетом интересов государства и местной специфики экономики региона” назначать сразу цены на уровне одной базовой сразу для домов во всем населенном пункте или на определенной территории. Такие до п все равно будут продавать через торги, но начальная стоить будет минимальной. При отсутствии конкурентов, можно приобрести дом за 37 рублей.

Мало того, в Госкомимущества рассказали, что “при продаже пустующего жилого дома покупателю может предоставляться рассрочка оплаты на срок до трех лет равными долями без индексации платежей”.

Что владельцы обязаны сделать после покупки “заброшки”?

Стоит помнить, что согласно Указу №116, новые владельцы заброшенных и пустующих домов обязаны привести жилье в порядок в течение года с момента его приобретения.

‘Если человек не укладывается в срок, то при наличии уважительных причин и подтверждающих документов его могут продлить. В противном случае работы по сносу проведут за счет бюджета, а нового землепользователя обяжут возместить затраты, вплоть до решения вопроса в судебном порядке”, - предупредили в ГКИ.

Новость Телеграф

Также владельцы должны получить в обязательном порядке “правоудостоверяющие документы, осуществив государственную регистрацию недвижимого имущества и прав на него”.

Ранее Телеграф писал, что адвокат Ольга Маевская в эфире телеканала СТВ рассказала, как проходит аукцион по продаже бесхозных домов и можно ли купить за одну базовую хороший домик в деревне.

На госТВ рассказали, почему у белорусов не получится купить дом за одну базовую. А «озолотиться»?

Также ранее минчанин Антон рассказал, что на поиск и покупку подходящего дома из числа «пустующих» у него ушло несколько месяцев. Он поделился некоторыми тонкостями этого процесса и рассказал, действительно ли можно в Беларуси купить домик в деревне за одну базовую величину?

Могут ли белорусы купить домик в деревне за одну базовую? Попытавшиеся рассказали, что в реальности