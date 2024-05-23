В Германии нашли объяснение "Чуда над Вислой". Что вывело польскую экономику в лидеры?

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Опубликовано: 23.05.2024 20:29 , Обновлено: 23.05.2024

Немецкое издание Bild задалось вопросом, как вышло, что, по прогнозу Еврокомиссии, в 2024 году экономический рост в Польше достигнет уровня 2,8%.ВВП. И это в то время как Германия планирует рост лишь 0,1% ВВП. Немецкая газета уже назвала успехи Варшавы "экономическим чудом на Висле".

Европейская комиссия опубликовала свой последний прогноз экономического роста для стран Евросоюза. Из него видно, что в 2024 году самый высокий рост ВВП среди стран ЕС будет зафиксирован у Мальты (4,6%), Хорватии и Румынии (по 3,3%). В Польше также ожидается рекордный рост на 2,8% в 2024 году, а в 2025 году - даже 3,4%.

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Как отметила немецкая ежедневная газета Bild, Польша уже много лет находится “в авангарде экономического роста” и развивается в направлении все более сильной экономики в Европе.

Издание напомнило публикацию польского экономиста Мартина Пионтковского 2019 года под названием «Чудо на Висле». Автор ещё тогда подсчитал, что за последние 30 лет Польша добилась наибольших экономических успехов в Европе. За это время она продвинулась с точки зрения дохода на душу населения, а это означает, что все поляки выиграли от экономического развития.

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В Bild похвалили, насколько польская экономика диверсифицирована, а значит, не зависит полностью от какой-либо одной отрасли. В интервью газете Мартин Пионтковский подсчитал, что Еврокомиссия оценила рост ВВП Польши слишком заниженным, так как Международный валютный фонд ожидает роста более чем на 3% уже в 2024 году.

Причина роста ВВП - украинцы?

Немецкая газета указала, что одной из причин столь хорошей экономической ситуации в Польше являются беженцы из Украины. Две трети из них работают, что способствовало экономическому росту Польши в прошлом году на один дополнительный процент. Павел Токарский, аналитик Немецкого фонда науки и политики, перечислил и другие причины благоприятного положения Польши. К ним относятся:

активная экономическая политика, включая новые социальные льготы, благоприятствующие потреблению,

оптимистическое отношение потребителей, совершающих покупки в кредит,

большой приток иностранного капитала,

разблокирование фондов ЕС для Польши.

Однако эксперт обратил внимание на важные проблемы Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск должен привести в порядок государственные финансы, что будет сложно ввиду социальных трансфертов и потребностей в расходах в энергетическом и оборонном секторах.

Тем не менее, как заключила немецкая газета, “польское экономическое чудо” будет продолжаться, и Германии предстоит внимательнее присмотреться к тому, чему она может научиться на примере Польши.

А что в Беларуси?

Белорусская экономика занимает примерно 71 место в мире (Польша - 19-e место). По итогам 2024 года аналитики ЕАБР ожидали рост ВВП Беларуси на уровне 2%. Однако потом улучшили прогноз. Обновлённые данные эксперты международного финансового института озвучили в майском выпуске обзора “Региональные экономические перспективы”.

По их прогнозам, по итогам года ВВП Беларуси вырастет на 2,8%. А в 2025 году рост ВВП страны замедлится — до 2,2%.

А вот в власти Беларуси рассчитывают, что в 2024 году ВВП вырастет на 3,8 %. “Рост экономики будем обеспечивать, реализуя три программы: производственную, экспортную и инвестиционную”, - пообещал тогдашний министр экономики Червяков ещё в 2023 году.

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр экономики Беларуси Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1» 29 октября заявил, что импорт в страну превысил экспорт из-за значительного падения цен на белорусские товары.

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