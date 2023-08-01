Поляки побили рекорд Европы по росту ВВП. Но проиграли в гонке белорусам? Смотря как считать

📊 Анализ

Опубликовано: 01.08.2023 15:57 , Обновлено: 22.08.2023

По данным Всемирного банка, за последние 15 лет Польша стала лидером по росту ВВП на душу населения среди всех 27 стран Евросоюза. Мы сравнили это достижение с Беларусью.

Если взять за точку отсчёта ВВП на душу населения в 2007 году то ВВП Польши к концу 2022 года увеличился на целых 62,9%, в то время как, например, у Германии рост был всего на 12,9%, а во Франции итого меньше: +4,9%.

[info_b]ВВП Беларуси на душу населения за этот же период вырос на 66,9% . Таким образом в относительных величинах Польша проиграла Беларуси гонку роста ВВП за последние три пятилетки. Согласно данным Всемирного банка, в 2007 году ВВП Беларуси на душу населения составлял 4,7355 тыс. долларов, а в 2022 - уже 7,9049 тыс. долларов.

А вот в абсолютных цифрах все совсем не так радостно для белорусов, ведь в 2007 году в Польше ВВП на душу населения был на уровне 11,5295 тыс. долларов (на 143,47% больше, чем в Беларуси). А к концу 2022 уже составлял 18,3213 тыс. долларов (на 131,77% больше, чем в Беларуси). [/info_b]

С другой стороны, такие страны, как Испания, Италия или Греция, не только не зафиксировали в это время роста, а наоборот, их ВВП упал на 4%, 7,6% соответственно, а в Греции аж на 21,5%. Кстати, из вышеперечисленных стран только Польша и Беларусь используют собственную валюту, а все остальные находятся в зоне евро.

[info_b] ВВП на душу населения — это показатель, представляющий собой валовой внутренний продукт государства, поделенный на среднегодовую численность его населения. Простыми словами, ВВП на душу населения - это сумма того, что произвел средний житель страны за год.

ВВП на душу населения удобен для сравнения экономик разных стран, так как показывает уровень экономической активности и качество жизни людей. Чем выше этот показатель, тем больше и продуктивнее работают граждане и, соответственно, в среднем больше зарабатывает каждый из них. [/info_b]

Кстати, 31 июля министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что экономика страны “уже второй год находится под беспрецедентным внешним давлением”, но заверил, что ВВП Беларуси стал динамично расти во всех сферах, кроме ИТ. “Сегодня мы можем говорить, что белорусская экономика восстановилась и вышла в зону роста”, - похвалился министр.

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Ранее Телеграф писал, что Польша в 2202 году была ответственна за 1% от всего мирового ВВП. Об этом сообщили в Международном валютном фонде (МВФ). Это позволило Польше попасть в двацатку стран, оказавших наибольшее влияние на мировую экономику. Для сравнения, Беларусь смогла произвести 0,12% от всего мирового ВВП, но насколько повлияла на мировую экономику, в МВФ умолчали.

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