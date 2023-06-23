"Мы же чувствуем" - Лукашенко предложил Головченко поступить "по-мужски". Тот в ответ напомнил про "маховик"

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Опубликовано: 23.06.2023 07:24 , Обновлено: 22.06.2023

Александра Лукашенко 22 июня призвал председателя Совета министров Беларуси поступить "по-мужски" в конце года и подать в отставку, если ВВП Беларуси не вырастет, как запланировано. Что ответил Роман Головченко?

Все началось с того, что премьер-министр Роман Головченко доложил, что за пять месяцев 2023 года темп рост ВВП Беларуси составил 100,9% (вырос меньше чем на 1%).

А надо было? - спросил его Лукашенко.

Пока еще у нас задача стоит только по июню 102,6% - признался Головченко.

Но мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102%, а у вас - 101%, - наставил Лукашенко.

В ответ глава Совмина заявил, что “маховик экономики сейчас раскручивается” и поэтому он думает, что на хотя бы близкую цифру к концу полугодия выйдет.

Роман Александрович, давайте публично договоримся так. Чтобы Вы не обижались. Мне же уже не 38 лет, когда я первое Правительство формировал, и не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно (первыми Вы и первый вице-премьер) уходите в отставку… Потому что смешно выглядит… Умные люди, с которыми я общаюсь, опытные люди, говорят: “А чего вы душу, сердце свое рвете? По телевизору видим некоторых чиновников - да им пофиг это все”. Я не думаю, что это так, но просто толочь воду в ступе, наверное, не к месту, - заявил Александр Лукашенко.

Делаете - спасибо, ордена, награды. Не выполнили - надо по-мужски поступить. Поэтому давайте так и договоримся, чтобы не было обид потом, - приказал он.

Хорошо, - согласился премьер-министр.

Вот как это было, можете посмотреть видео:

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил, что не доверяет всему, что ему говорят его чиновники.

«Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях”, – сообщила его слова пресс-служба

«Нестыковки какие-то» — Лукашенко рассказал, в чем «мало верит» правительству Беларуси