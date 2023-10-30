Червяков рассказал, почему внешняя торговля товарами Беларуси ушла в минус

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.10.2023 10:44 , Обновлено: 30.10.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1» 29 октября заявил, что импорт в страну превысил экспорт из-за значительного падения цен на белорусские товары.

По словам чиновника, белорусские товары, которые экспортируются в другие страны, сильно упали в цене. «Экспортные цены на внешнем контуре снизились значительно больше, чем цены импорта. В среднем цены экспорта снизились на 15%, а цены импорта всего лишь на 8%», – пояснил Александр Червяков.

Почему это произошло, министр не стал уточнять. Зато похвалился, что с января по сентябрь 2023 года белорусские экспортёры заработали максимальную сумму за 10 лет - $31 млрд.

[info_b]По последним опубликованным данным Белстата, за январь–август 2023 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $54,12 млрд, в том числе экспорт – $25,90 млрд, импорт – $28,22 млрд. Таким образом, белорусские экспортёры товаров в сумме наторговали в минус 2,32 млрд долларов. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве экономики убеждены, что Беларуси удастся выполнить “целевой параметр по инфляции” по итогам 2023 года. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Картун. Тем не менее, он допустил, что в октябре-декабре возможно “некоторое увеличение ежемесячных темпов роста цен” и рассказал, какие именно товары могут подорожать до конца года.

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