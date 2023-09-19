В ЕРИП предупредили о временной невозможности положить деньги на счёт оператора А1. Когда?
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На сайте ЕРИП появилось предупреждение о временной невозможности положить деньги на счёт оператора А1.
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В ЕРИП рассказали, что из-за технических работ на стороне Унитарного предприятия «А1», с 23:00 21 сентября до 01:00 22 сентября, будет недоступен прием платежей в адрес мобильного оператора.
Ранее Телеграф писал о том, что в ЕРИП объяснили, как платить за питание в детсадах и школах.
В ЕРИП объяснили, как платить за питание в детсадах и школах
И о том, как через ЕРИП как оплатить техосмотр.
Как оплатить техосмотр в ЕРИП? Не придется мучаться с банками, чеками и квитанциями
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