В ЕРИП предупредили о временной невозможности положить деньги на счёт оператора А1. Когда?

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Опубликовано: 19.09.2023 11:43 , Обновлено: 19.09.2023

На сайте ЕРИП появилось предупреждение о временной невозможности положить деньги на счёт оператора А1.

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В ЕРИП рассказали, что из-за технических работ на стороне Унитарного предприятия «А1», с 23:00 21 сентября до 01:00 22 сентября, будет недоступен прием платежей в адрес мобильного оператора.

Ранее Телеграф писал о том, что в ЕРИП объяснили, как платить за питание в детсадах и школах.

В ЕРИП объяснили, как платить за питание в детсадах и школах

И о том, как через ЕРИП как оплатить техосмотр.

Как оплатить техосмотр в ЕРИП? Не придется мучаться с банками, чеками и квитанциями