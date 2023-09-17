В Беларуси подорожают услуги связи? МАРТ больше не будет их регулировать

Опубликовано: 17.09.2023 12:35 , Обновлено: 17.09.2023

Совет министров Беларуси скорректировал порядок регулирования цен и тарифов на некоторые товары и услуги. Изменения прописаны в правительственном постановлении №600 от 14 сентября 2023 года. Документ предусматривает, в частности, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) больше не будет заниматься регулированием тарифов на услуги электросвязи.

Так, перечень услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, в новой редакции, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале 16 сентября, выглядит следующим образом:

пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей);

выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других соцвыплат.

Тарифы на эти услуги, согласно тексту постановления, по-прежнему будут регулироваться антимонопольным ведомством, а вот услуги электросвязи из него постановлением Совмина исключили. Следовательно, этот фактор, сдерживающий рост цен на услуги в Беларуси, больше для операторов связи не работает.

Кроме того, новый документ вносит изменения в постановление Совмина 2014 года, в котором были утверждены перечни социально значимых товаров и услуг, цены и тарифы на которые регулируются госорганами. Теперь областные исполнительные комитеты и Мингорисполком обязаны согласовывать с МАРТ свои решения, касающиеся регулирования цен и тарифов на:

твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения (в пределах установленных Совмином норм);

ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению);

соцуслуги, предоставляемые госучреждениями соцобслуживания системы органов по труду, занятости и соцзащите;

услуги оздоровительных лагерей;

услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых, расположенных в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов по определенному облисполкомами перечню.

Напомним, в августе глава МАРТ пообещал до конца этого года разработать «новые подходы» в исполнении постановления правительства № 713 «О системе регулирования цен» и анонсировал новые подходы.

В МАРТ пообещали «ювелирно подойти» и ввести «новые подходы» в формировании цен в Беларуси. Когда ждать?

«Настраиваем бизнес: как было, уже не будет, продолжаем действовать в рамках постановления № 713. Будет веская необходимость корректировки, например, чтобы не допустить угрозы финустойчивости участников процесса, — оперативно откорректируем», — заявил министр.