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Как оплатить техосмотр в ЕРИП? Не придется мучаться с банками, чеками и квитанциями

Как оплатить техосмотр в ЕРИП? Не придется мучаться с банками, чеками и квитанциями
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В АИС «Расчет» напомнили белорусам, что им не обязательно ходить в банк и стоять в очередях, чтобы оплатить техосмотр. Все можно просто и быстро, буквально за несколько кликов, сделать в ЕРИП.

Как отметили в компании, вы можете просто приехать на диагностическую станцию и оплатить услугу техосмотра в банкинге (например, мобильном).

[info_b]Важно знать! Через ЕРИП можно оплатить услуги в пользу именно Белтехосмотра. Поэтому если вы выбрали диагностическую станцию, принадлежащую другой организации, способ оплаты может быть другой. [/info_b]

«Вся информация оператору станции технического обслуживая придет мгновенно о совершенной вами оплате», — подчеркнули там.

Для прохождения технического осмотра нужно совершить 2 платежа: за диагностические услуги станции, а также за разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Как оплатить разрешение техосмотра в ЕРИП?

Чтобы оплатить разрешение в ЕРИП, вам нужно выбрать в системе:

  • прочие платежи;
  • Белтехосмотр;
  • разрешение (физ. лица)/разрешение (юр. лица и ИП).

Затем указать:

  • для физ. лица – серию и номер технического паспорта;
  • для юр. лица и ИП – номер заказа, который присваивает Белтехосмотр.
Скриншот Белтехосмотра. Цена указана за 2022 год.
Скриншот Белтехосмотра. Цена указана за 2022 год.

Как оплатить услуги диагностической станции Белтехосмотра?

Чтобы оплатить услуги диагностической станции Белтехосмотра в ЕРИП, нужно выбрать:

  • прочие платежи;
  • Белтехосмотр;
  • Техосмотр.

Затем — ввести номер заказа и прочую информацию.

А как получить номер заказа? Зайдите на сайт Белтехосмотра по ссылке или нажмите на главной на значок «Оплата услуг».

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Затем выберите физическое или юридическое лицо.

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После — проведение гостехосмотра.

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Выберите диагностическую станцию.

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Введите личные данные, нажмите «Далее».

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Затем вы увидите сумму заказа. Там выберите способ оплаты (можно и не ЕРИП) и нажмите далее.

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После вы увидите свой номер заказа. На сайте сказано, что номер заказа действителен в течение 20 суток с момента получения.

Сколько стоит техосмотр в Беларуси в 2023 году?

Техосмотр для легкового авто в 2023 году стоит в среднем 35-40 руб. (цена на диагностических станциях отличается), пишет.) Av.by. Цена также зависит от вида транспортного средства, типа топлива, используемого автомобилем, количества ведущих осей.

Разрешение на допуск к участию в дорожном движении стоит 0,3 базовых (сейчас 11,1 руб.). В стоимость этой услуги входит идентификация транспортного средства, регистрация и оформление разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

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