Как оплатить техосмотр в ЕРИП? Не придется мучаться с банками, чеками и квитанциями

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Опубликовано: 20.04.2023 16:37 , Обновлено: 20.04.2023

В АИС «Расчет» напомнили белорусам, что им не обязательно ходить в банк и стоять в очередях, чтобы оплатить техосмотр. Все можно просто и быстро, буквально за несколько кликов, сделать в ЕРИП.

Как отметили в компании, вы можете просто приехать на диагностическую станцию и оплатить услугу техосмотра в банкинге (например, мобильном).

[info_b]Важно знать! Через ЕРИП можно оплатить услуги в пользу именно Белтехосмотра. Поэтому если вы выбрали диагностическую станцию, принадлежащую другой организации, способ оплаты может быть другой. [/info_b]

«Вся информация оператору станции технического обслуживая придет мгновенно о совершенной вами оплате», — подчеркнули там.

Для прохождения технического осмотра нужно совершить 2 платежа: за диагностические услуги станции, а также за разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Как оплатить разрешение техосмотра в ЕРИП?

Чтобы оплатить разрешение в ЕРИП, вам нужно выбрать в системе:

прочие платежи;

Белтехосмотр;

разрешение (физ. лица)/разрешение (юр. лица и ИП).

Затем указать:

для физ. лица – серию и номер технического паспорта;

для юр. лица и ИП – номер заказа, который присваивает Белтехосмотр.

Скриншот Белтехосмотра. Цена указана за 2022 год.

Как оплатить услуги диагностической станции Белтехосмотра?

Чтобы оплатить услуги диагностической станции Белтехосмотра в ЕРИП, нужно выбрать:

прочие платежи;

Белтехосмотр;

Техосмотр.

Затем — ввести номер заказа и прочую информацию.

А как получить номер заказа? Зайдите на сайт Белтехосмотра по ссылке или нажмите на главной на значок «Оплата услуг».

Затем выберите физическое или юридическое лицо.

После — проведение гостехосмотра.

Выберите диагностическую станцию.

Введите личные данные, нажмите «Далее».

Затем вы увидите сумму заказа. Там выберите способ оплаты (можно и не ЕРИП) и нажмите далее.

После вы увидите свой номер заказа. На сайте сказано, что номер заказа действителен в течение 20 суток с момента получения.

Сколько стоит техосмотр в Беларуси в 2023 году?

Техосмотр для легкового авто в 2023 году стоит в среднем 35-40 руб. (цена на диагностических станциях отличается), пишет.) Av.by. Цена также зависит от вида транспортного средства, типа топлива, используемого автомобилем, количества ведущих осей.

Разрешение на допуск к участию в дорожном движении стоит 0,3 базовых (сейчас 11,1 руб.). В стоимость этой услуги входит идентификация транспортного средства, регистрация и оформление разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

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