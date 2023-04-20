Как оплатить техосмотр в ЕРИП? Не придется мучаться с банками, чеками и квитанциями
В АИС «Расчет» напомнили белорусам, что им не обязательно ходить в банк и стоять в очередях, чтобы оплатить техосмотр. Все можно просто и быстро, буквально за несколько кликов, сделать в ЕРИП.
Как отметили в компании, вы можете просто приехать на диагностическую станцию и оплатить услугу техосмотра в банкинге (например, мобильном).
[info_b]Важно знать! Через ЕРИП можно оплатить услуги в пользу именно Белтехосмотра. Поэтому если вы выбрали диагностическую станцию, принадлежащую другой организации, способ оплаты может быть другой. [/info_b]
«Вся информация оператору станции технического обслуживая придет мгновенно о совершенной вами оплате», — подчеркнули там.
Для прохождения технического осмотра нужно совершить 2 платежа: за диагностические услуги станции, а также за разрешение на допуск к участию в дорожном движении.
Как оплатить разрешение техосмотра в ЕРИП?
Чтобы оплатить разрешение в ЕРИП, вам нужно выбрать в системе:
- прочие платежи;
- Белтехосмотр;
- разрешение (физ. лица)/разрешение (юр. лица и ИП).
Затем указать:
- для физ. лица – серию и номер технического паспорта;
- для юр. лица и ИП – номер заказа, который присваивает Белтехосмотр.
Как оплатить услуги диагностической станции Белтехосмотра?
Чтобы оплатить услуги диагностической станции Белтехосмотра в ЕРИП, нужно выбрать:
- прочие платежи;
- Белтехосмотр;
- Техосмотр.
Затем — ввести номер заказа и прочую информацию.
А как получить номер заказа? Зайдите на сайт Белтехосмотра по ссылке или нажмите на главной на значок «Оплата услуг».
Затем выберите физическое или юридическое лицо.
После — проведение гостехосмотра.
Выберите диагностическую станцию.
Введите личные данные, нажмите «Далее».
Затем вы увидите сумму заказа. Там выберите способ оплаты (можно и не ЕРИП) и нажмите далее.
После вы увидите свой номер заказа. На сайте сказано, что номер заказа действителен в течение 20 суток с момента получения.
Сколько стоит техосмотр в Беларуси в 2023 году?
Техосмотр для легкового авто в 2023 году стоит в среднем 35-40 руб. (цена на диагностических станциях отличается), пишет.) Av.by. Цена также зависит от вида транспортного средства, типа топлива, используемого автомобилем, количества ведущих осей.
Разрешение на допуск к участию в дорожном движении стоит 0,3 базовых (сейчас 11,1 руб.). В стоимость этой услуги входит идентификация транспортного средства, регистрация и оформление разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
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