В ЕРИП объяснили, как платить за питание в детсадах и школах

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Опубликовано: 28.08.2023 13:21 , Обновлено: 28.08.2023

С приближением 1 сентября родители дошкольников и школьников неизбежно сталкиваются с новыми расходами, в частности, на оплату питания в учреждении образования. К счастью, в наше время оплатить питание ребёнка можно, не выходя из дома. В автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) дали родителям подробную инструкцию, как это сделать через интернет.

Как пояснили в ЕРИП, оплату питания в детсадах проводят по лицевым счетам, которые родителям должны предоставить либо в самом учреждении образования, либо в городском или районном отделе образования. Имея на руках номер лицевого счета, в ветке ЕРИП нужно пройти по следующему пути: ⠀

[info_b]Образование и развитие - Детские сады, школы - Детские сады - Город, область/район - Получатель платежа - Питание в детском саду.[/info_b]

Если же в списке детских садов нужного не оказалось, пояснили в ЕРИП, оплату следует проводить в пользу отдела или управления образования, пройдя по следующему пути:

[info_b]Образование и развитие - Отделы, управления образования - Город, область/район - Питание в детском саду.[/info_b]

Что касается столичных детских садов, то родителям следует обратить внимание на то, что все лицевые счета, которые оплачиваются в пользу отделов или управлений образования, должны состоять исключительно из 6 цифр: первые три цифры обозначают номер сада, следующие три цифры – табельный номер ребёнка в саду. То есть, в случае одно- или двухзначного номера сада впереди следует добавить недостающие нули.

Например, для учащегося с табельным номером 123 в детсаде номер 13 лицевой счет ребёнка будет следующим: 013123.

Оплата питания в школах через систему ЕРИП, в свою очередь, зависит от получателя платежа. Это может быть как сама школа, гимназия или лицей, так и комбинат школьного питания или отдел или управление образования.

Для оплаты школьного питания* в пользу школы, гимназии или лицея* родителям необходимо пройти по следующему пути в ветке ЕРИП:

[info_b]Образование и развитие - Гимназии, лицеи, кадетские училища/Детские сады, школы - Город /район - Получатель платежа - Питание учащихся.[/info_b] Для оплаты питания в пользу организации школьного питания путь будет следующим:

[info_b]Образование и развитие - Организации школьного питания - Город/Район - Получатель платежа - Питание[/info_b]

В ЕРИП разъяснили, что в поле “Сумма” будет указываться задолженность, если таковая имеется, а в информационном сообщении, размещенном выше, будет указываться актуальный баланс счёта ученика.

Для оплаты школьного питания* в пользу отдела или управления образования* родителям необходимо пройти по следующему пути в ветке ЕРИП:

[info_b]Образование и развитие - Отделы, управления образования - Город/район - Питание учащихся.[/info_b]

Отдельно в ЕРИП разъяснили особенности оплаты школьного питания в Минске. При оплате в* пользу Комбината школьного питания* (КШП) родителям необходимо указывать так называемый Учетный номер ученика , состоящий из 10 знаков. Его каждому ученику присваивают непосредственно в школе, гимназии, лицее, либо в самом КШП.

А вот при оплате питания при наличии карты учащегося вводить нужно Номер учащегося , состоящий уже из 16 знаков.

Для оплаты школьного питания в Минске в ЕРИП предусмотрен следующий путь:

[info_b]Образование и развитие - Организации школьного питания - Минск - КШП - Район - Услуга.[/info_b] Уточнить информацию о том, каким образом необходимо оплачивать школьное питание в конкретном случае, родителям рекомендовали в самой школе или в управлении образования района, к которому относится учебное заведение.