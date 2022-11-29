В ЕАБР спрогнозировали рост ВВП Беларуси в 2023 году только на 0,3%

📊 Анализ

Опубликовано: 29.11.2022 10:40 , Обновлено: 18.01.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) опубликовали свой макроэкономический прогноз для стран ЕАЭС. В нем говорится, что ВВП Беларуси не сможет вырасти больше, чем на 0,3%. И это после падения в 2022 году, по прогнозам ЕАБР, на 4,6%. Таким образом эксперты уверены, что экономика Беларуси в следующем году не сможет достичь показателей даже 2021 года - отскока не получится.

“Ограничивать деловую активность в России и Беларуси в 2023 году продолжат повышенная неопределенность, трудности в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничение доступа к передовым технологиям”, - уверены в ЕАБР.

Но такой неутешительный прогноз там делают только для Беларуси и частично России. В ЕАБР уверены, что высокие темпы роста благодаря мерам государственной поддержки и увеличению внутреннего спроса ожидаются в Армении — 4,2%, Кыргызстане — 3,5% и Таджикистане — 6,5%.

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Что касается инфляции, то тут прогнозы властей Беларуси и ЕАБР совпали. Там уверены, что рост цен удастся сдержать на уровне 8% (в указе Лукашенко говорится о 7-8%).

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич 16 ноября заявил, что видит как белорусская экономика “набирает обороты”.

«Санкции не остановили нашу экономику, она находится в сбалансированном, устойчивом состоянии. Их последствия для граждан, в принципе, не ощутимые», — утверждает чиновник.

В Минэкономики увидели, что белорусская экономика «набирает обороты». А что говорят в Белстате?