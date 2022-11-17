В Минэкономики увидели, что белорусская экономика "набирает обороты". А что говорят в Белстате?

📊 Анализ

Опубликовано: 17.11.2022 11:16 , Обновлено: 17.11.2022

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич 16 ноября заявил, что видит как белорусская экономика "набирает обороты".

“Санкции не остановили нашу экономику, она находится в сбалансированном, устойчивом состоянии. Их последствия для граждан, в принципе, не ощутимые”, - утверждает чиновник.

В то же время, Дмитрий Ярошевич заявил, что “не бывает все быстро и мгновенно”. По его словам, адаптация хоть завершена, но все ещё идёт.

“Торговое сальдо у нас почти $4 млрд - это рекордный показатель. Мы нашли решения по поставкам, наша продукция востребована. Экономика не остановилась, она продолжает набирать обороты”, - похвалился чиновник.

Что с экономикой Беларуси в цифрах Белстата

Общий объем внешней торговли Беларуси известен пока на сентябрь. Он упал на 6,8% по сравнению с сентябрем 2021 года. При этом экспорт упал на 3,3%, указано в данных Белстата. А импорт упал на 10,1%. Именно из-за падения импорта и появилось положительное сальдо торговли. Правда, по данным Белстата в сентябре оно было 574,9 млн долларов.

Согласно [link href=“https://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-meropriyatiya/novosti/o_proizvodstve_promyshlennoy_produktsii_v_yanvare_oktyabre_2022_g/” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] Белстата, в октябре 2022 года падение ВВП в Беларуси составило 4,7%. Такой же показатель был и в сентябре. При этом объемы промышленного производства в Республики упали в октябре в годовом выражении на 5,7%.

А розничный товарооборот в январе – октябре 2022 г. составил 55,4 млрд. рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах. Зафиксировав таким образом падение на 3,1%. При этом оптовый товарооборот упал в годовом выражении на 17,4%.

Грузооборот в январе – октябре 2022 года составил 74,4 млрд. тонно-километров, или 74,7% по сравнению с 2021 годом. Показав падение на 25,3%.

Ранее Телеграф сообщил, что в России считают положение в Беларуси не таким хорошим. Заместитель министра финансов России Тимур Максимов сообщил 15 ноября, что власти Беларуси попросили в связи с “непростой финансовой ситуацией” в стране отсрочку по выплате кредита на сумму $1,4 млрд. Недавно о такой просьбе говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту на 6 лет — «Непростая финансовая ситуация»