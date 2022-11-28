Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов - на 4,1%

Опубликовано: 28.11.2022 19:21 , Обновлено: 11.01.2023

Александр Лукашенко подписал 28 ноября указы №411 и 412, в которых утвердил плановые параметры экономики на 2023 год. Согласно им, ВВП должен вырасти на 3,8%.

При этом реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%. Средняя начисленная зарплата к концу 2023 года должна добить до 1938 рублей, а в бюджетной сфере - до 1454 рублей.

Инфляция при этом не должна превысить 7-8%. В октябре 2022 года рост цен в Беларуси составил 15,2%.

Экспорт товаров и услуг должен в следующем году, согласно планам властей, показать рост 5,5% и составить 47,7 млрд долларов. Чтобы компенсировать потери европейских и западных рынков чиновники намерены увеличить экспорт в Россию на 6,5%, КНР - на 15%, Африку - на 10%.

Власти Беларуси уверены, что смогут добиться роста экономики за счёт “инвестиций в основной капитал”. Для этого в планах чиновников потратить 7,7 млрд рублей на строительство жилья, на создание инфраструктуры в регионах - 7,9 млрд рублей. Больше всего власти намерены вложить в “инвестиционные проекты и техническое переоснащение” - 31,2 млрд рублей.

Ранее Телеграф сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы белорусов за в январь–июль 2022 года (последние известные данные) упали на 3,4% по сравнению с таким же периодом 2021 года. ВВП Беларуси, по данным Белстата за октябрь, упал на 4,7% в октябре.

А вот что планировали на 2022 год. Александр Лукашенко 9 декабря 2021 года подписал два экономических указа: №481 “О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год” и №482 “Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год”.

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