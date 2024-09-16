В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси ускорилась инфляция

Опубликовано: 16.09.2024 14:57 , Обновлено: 16.09.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 16 сентября, обратили внимание на ускорение инфляции в Беларуси. Они объяснили, что повлияло на ускорение годовой инфляции в стране и дали свой прогноз на ближайшее время.

В своем еженедельном макрообзоре специалисты указали, что годовая инфляция в Беларуси ускорилась в августе до 6,1% после 5,5% в июле. Основной вклад в повышение инфляции, по данным аналитиков, внес рост цен на продовольственные товары (инфляция составила 7,3% в августе по сравнению с 6% в июле).

Согласно данным экспертов, сильнее всего цены (в сравнении с аналогичными периодами прошлого года) увеличились на сезонные фрукты и овощи (18,9% в августе после 15,1% в июле). В сегменте платных услуг инфляция осталась на уровне прошлого месяца (6%). В то же время рост цен на непродовольственные товары замедлился до 4,4% в августе после 4,5% в июле, отметили аналитики.

В ЕАБР также указали на то, что «устойчивая часть инфляции в августе (4,8%) сохранилась вблизи значений за июнь-июль (4,7%)».

«Мы ожидаем сохранения годовой инфляции вблизи текущих значений до конца года на фоне проинфляционных рисков из-за повышенной инфляции в России», - заявили эксперты.

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