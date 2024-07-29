ЕАБР зафиксировал исторический максимум по вакансиям в Беларуси и минимум по безработице. Как отразилось на зарплатах?

Опубликовано: 29.07.2024 11:09 , Обновлено: 29.07.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) зафиксировали исторический максимум по количеству вакансий на рынке Беларуси и одновременно с этим - исторический минимум по уровню безработицы во втором квартале 2024 года. В своём еженедельном макрообзоре в понедельник, 29 июля, специалисты рассказали, как это отразилось на реальных зарплатах белорусов.

В ЕАБР отметили, что доходы белорусов в первом полугодии сохранили тенденцию на повышение. Так, реальные зарплаты в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 11,2%.

Как заявили специалисты, это происходило “на фоне высокого спроса со стороны компаний на трудовые ресурсы”. По итогам мая количество занятых в экономике страны упало ещё на 0,8% (относительно мая 2023 года), а количество незакрытых вакансий выросло с начала года на 16,7%. В результате в июне был обновлён исторический максимум по этому показателю - 3,8% от работающего населения страны.

“При этом уровень безработицы во втором квартале снизился до исторического минимума в 3%”, - добавили в ЕАБР.

Ранее Telegraf.news рассказал, что, согласно последним данным Белстата, номинальная средняя зарплата белорусов в июне 2024 года составила 2270 рублей. Конечно, показатель разнится в зависимости от области страны и сферы деятельности.

Средняя зарплата в июне выросла на 80 рублей в Минске. А что в регионах?

Между тем, специалисты ЕАБР улучшили свой прогноз экономического роста в Беларуси на 2024 год. Если раньше его оценивали в плюс 2% к ВВП, то на данный момент прогноз экспертов вырос до 3,4%. Экономисты пояснили, как ускорение роста в отдельных сферах экономики страны повлияло на рост потребительской активности белорусов.

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