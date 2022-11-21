В ЕАБР назвали причины падения ВВП Беларуси на 4,7% в октябре

Опубликовано: 21.11.2022 09:50 , Обновлено: 18.01.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) 31 ноября сообщили, что "слабые показатели животноводства", сокращение сельхозпроизводства и не только стали причиной падения ВВП Беларуси на 4,7% в октябре.

Там напомнили, что сельхозпроизводство в Беларуси упало на 2,7% в октябре после роста на 16,2% месяцем ранее. Также в ЕАБР насчитали падение в обрабатывающей промышленности — на 4,3%, что больше, чем минусовые 3,9% в сентябре.

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В Евразийском банке развития предполагают, что это могло произойти из-за “сохранения сложностей со сбытом продукции на внешнем и внутреннем рынках”. В ЕАБР также заметили октябрьский спад в ИТ-сфере, и сокращение инвестиций в основной капитал на 18%, а розничного товарооборота — на 7,8%.

В банке спрогнозировали, что ВВП Беларуси и в ноябре окажется в минусе на 4,7%. Таким образом, экономика Беларуси пока не может показать улучшение динамики, большее, чем в сентябре, когда собрали урожай, и продолжает падать.

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Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра финансов России Тимур Максимов сообщил 15 ноября, что власти Беларуси попросили в связи с “непростой финансовой ситуацией” в стране отсрочку по выплате кредита на сумму $1,4 млрд. Недавно о такой просьбе говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

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