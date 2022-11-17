Совмин запретил шведским владельцам "Синэво" уходить из Беларуси

Опубликовано: 17.11.2022 17:53 , Обновлено: 17.11.2022

Совет министров Беларуси 17 ноября в срочном порядке дополнил список иностранных инвесторов, которым запрещается отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставных фондах) белорусских компаний.

Сделало это правительство, чтобы запретить шведским владельцам продавать свое предприятие ИООО «Синэво». Также под запрет попало ООО «Недвижимость Восток», принадлежащее тем же инвесторам.

Ранее стало известно, что шведский холдинг Medicover решил избавиться от долей в компаниях «Синэво» и «Недвижимость Восток» до конца 2022 года. Об этом шведы сообщили в своем отчете за III квартал. На тот момент “Синэво” и “Недвижимость Восток” не попадали под запрет.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Беларуси опубликовало перечень белорусских фирм и производителей, акции которых иностранные владельцы “из недружественных стран” не имеют права продавать.

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