Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту на 6 лет - "Непростая финансовая ситуация"

Опубликовано: 15.11.2022 16:33 , Обновлено: 15.11.2022

Заместитель министра финансов России Тимур Максимов сообщил 15 ноября, что власти Беларуси попросили в связи с "непростой финансовой ситуацией" в стране отсрочку по выплате кредита на сумму $1,4 млрд. Недавно о такой просьбе говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

В итоге правительство РФ вошло в положение белорусских коллег и разрешило перенести платежи, которые должны были быть осуществлены с марта 2022 по апрель 2023 годов, на 2028-2033 года.

Также Россия изменила ставку по кредиту с плавающей на фиксированную в 12% годовых, [link href=“https://t.me/sputnikby/49660” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] российское агентство “Спутник”. На сумму отсроченной задолженности также будут начисляться проценты.

Ранее Телеграф сообщил, что министр финансов Юрий Селиверстов 25 октября заявил, что в 2023 году власти Беларуси будут платить “недружественным” кредиторам белорусскими рублями. А дружественных Россиию и Китай попросят не требовать выплат вообще.

Минфин Беларуси пообещал недругам платить по кредитам рублями, а Россию и Китай попросит подождать

Ранее заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич в интервью изданию “Рэспублiка” назвал достойным результатом состояние экономики страны по итогам первого полугодия.

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