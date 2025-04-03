В Белом доме объяснили, почему Беларусь не вошла в список стран с новыми пошлинами Трампа

Опубликовано: 03.04.2025 11:47 , Обновлено: 03.04.2025

Беларуси не оказалось в списке стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные импортные тарифы. Страна не была включена ни в список, который затрагивает 10-процентный базовый тариф, ни в списке дополнительных, так называемых "зеркальных" тарифов. Причины такого исключения пояснили пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

После изучения списка стран, попавших в перечень стран, в отношении которых с 5 апреля США решили ввести всеобщий 10-процентный тариф на любой импорт, стало понятно, что экономические ограничения Трампа коснулись даже таких отдаленных островных территорий, как новозеландская Токелау (население которого составляет всего 1500 человек) в южной части Тихого океана и норвежского острова Шпицберген (с населением в 2500 человек) за Полярным кругом.

А вот Беларуси в списке не оказалось. Как пояснила Ливитт, в отношении Республики, на ряду с Кубой и Северной Кореей со стороны США уже и так действуют многочисленные пошлины и санкции. Они, по словам представительницы Администрации Трампа, “и без того слишком высокие”, чтобы вводить дополнительные ограничения против этих стран.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News добавил, что продукция из этих стран в США не поставляется. Странам же, попавшим в список, глава американского Минфина рекомендовал “воздержаться от ответных мер”, иначе, по его словам, это может привести к эскалации.

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Кроме того, в списке тех, чью продукцию Трамп решил обложить новыми пошлинами, не оказалось и России. Ливитт объяснила это тем, что в отношении продукции из этой страны также повышенные тарифы и различные санкции уже были введены ранее и они, по её словам, “исключают любую значимую торговлю” с Россией.

Однако, как отметило издание Axios, США по-прежнему торгуют с Россией, причём в больших объёмах, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в список тарифов Трампа.

По данным издания, объем торговли между США и Россией, действительно, резко упал, фактически в 10 раз - с примерно 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд долларов в прошлом году из-за санкций, введенных после начала войны России с Украиной.

Впрочем, Ливитт не исключила вероятности того, что Россия всё ещё может столкнуться с “дополнительными жесткими санкциями” со стороны США.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп 2 апреля ввёл в стране режим чрезвычайного положения и объявил о введении базового 10-процентного тарифа на весь импорт. В отношении десятков торговых партнёров, которые, по мнению Трампа, выстраивают “несправедливые отношения” с США, президент анонсировал более высокие тарифы, фактически объявив всему миру “торговую войну”.

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Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что не хотела бы вводить ответные меры после введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на европейский алюминий. Но заверила депутатов Европарламента, что у ЕС есть «четкий план».

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